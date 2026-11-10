美俄烏三方會談登場　特朗普：俄烏雙方已厭戰　強烈盼促成停火

美俄烏三方會談將於11月10日至11日在阿聯酋阿布扎比舉行，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月9日表示，美方強烈傾向促成俄烏戰爭落幕，認為雙方都已厭倦戰鬥。



特朗普周一表示：「我們將在阿布扎比進行非常好的談話。我們也看到結束俄羅斯和烏克蘭戰爭的強烈意願，我們也參與其中。」

據路透社援引美方官員消息報道，此番三方會談核心議題為烏克蘭安全保障，包括是否給予類似北約第五條的防禦承諾。此外，美官員透露，俄烏在領土議題上立場強硬，但私下對領土交換方案顯露出一定彈性，預計領土協議將放在後期磋商。

2026年11月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在記者會上發言時做出手勢。（Reuters）

本次會談由美國總統特使威特科夫（Steven Witkoff）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）主導，代表團後續或前往俄羅斯會見俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周一放話，烏克蘭在戰場的優勢正強化烏方談判籌碼。近期，特朗普與澤連斯基就俄柴油貿易、制裁、襲擊俄羅斯精煉廠等議題產生分歧。

報道稱，儘管美方對本次會談持謹慎樂觀態度，但亦坦言談判需要時間，短期難以輕易達成共識。