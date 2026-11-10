美俄烏會談｜特朗普預言重大和平協議　歐洲急派代表參與

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）11月8日表示，歐洲將派代表出席美俄烏在阿聯酋阿布扎比舉行的三方會談，又指法國亦會派員參與，確保歐洲聲音得以傳達。此前，烏方一直呼籲歐洲盟友加入談判，但俄方表示歐洲代表不獲准入。



據法國24台（FRANCE 24）報道，已定於11月10日至11日舉行的會談，仍定性為美俄烏官員層級三方對話，且參與者名單尚未公開。特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前預言將達成一份牽涉歐洲局勢的重大協議，引發歐洲盟友對美國外交方向的憂慮。

巴羅表示，過去的討論中，歐洲僅部分參與，而這次將參與其中，「確保歐洲的聲音被聽到」。

2026年7月16日，法國巴黎，圖為法國外長巴羅出席法國國慶日閱兵儀式。（Reuters）

報道指，為籌備會談，美、歐、烏、北約官員周四（11月5日）在布魯塞爾先行磋商，美國特使庫什納（Jared Kushner）以視像方式參與，他承諾在阿布達比會談期間與歐洲夥伴緊密協商，若談判取得進展，將爭取轉為多邊形式，讓歐洲直接參與。

事實上，克里姆林宮早前已對歐洲參與美俄烏談判劃下紅線。Euronews 報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前直言，阿布扎比會議為早已定案的三方架構，並公開批評歐洲各國至今無法釐清『究竟由誰代表歐洲發言』，儘管他承認長遠的歐洲安全框架未來終須歐洲參與，但現階段俄方絕不接受歐洲代表平起平坐列席。