美俄烏三方會談下周阿布扎比登場　俄方派外交與軍方高層出席

美俄烏三方和平會談將於11月10日至11日在阿聯酋阿布扎比舉行。俄羅斯克里姆林宮稱，俄方會談代表團將由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，集合多名外交與軍方高層。



據路透社報道，俄方代表團成員包括副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）和加盧津（Mikhail Galuzin）、軍隊總參謀部情報總局（GRU）局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）以及軍隊總參謀部主要作戰局副局長日加爾洛夫斯基（Yuri Zhigarlovsky）。

圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都阿布扎比會面，就結束俄烏戰事舉行的第二輪三方會談。（UAE Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS ）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）11月6日已在俄羅斯安全委員會議上，會見代表團全體成員並討論即將登場的三方會談。

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）正在積極斡旋，報道指，美方希望趕在冬季嚴寒來臨及戰事惡化前推動停火。