烏克蘭談判代表團啟程赴阿布扎比　準備參加美俄烏三方會談

烏克蘭對外情報局局長烏梅羅夫（Rustem Umerov）11月9日在社交平台發文稱，烏克蘭談判代表團已啟程前往阿聯酋首都阿布扎比，準備參加預定的烏美俄三方會談，烏代表團將盡一切可能，確保歐洲盟友參與到外交進程。



圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都阿布扎比會面，就結束俄烏戰事舉行第二輪三方會談。（UAE Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS ）

烏梅羅夫表示，在會談期間，英國、法國、德國、意大利四國代表，以及北約（NATO）、歐盟代表也將抵達阿布扎比。烏方將與歐洲盟友舉行單獨的會晤以協調立場，「與我們的關鍵夥伴保持密切協調至關重要，以確保我們立場一致和對談判進程後續步驟形成共識。」

烏梅羅夫稱，按照烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的指示，烏方代表團將盡一切可能，確保歐洲夥伴能參與外交進程。烏方的目標是實現長期、可持續的和平以及安全保障，並為烏戰後重建創造切實的機遇。

2026年11月7日，烏克蘭哈爾科夫遭俄羅斯導彈攻擊，消防員到場進行救援。（Reuters）

烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax）9日援引總統媒體聯絡顧問利特溫（Dmitry Litvin）的話稱，參加烏美俄三方會談的烏克蘭代表團成員包括烏梅羅夫、總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）、總統辦公室第一副主任基斯利察（Sergiy Kyslytsya）、國防部情報總局副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitskyi），以及人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）。

美國總統特使威特科夫（Steven Witkoff）2日發聲明表示，美方在11月10日至11日，將在阿布扎比斡旋烏克蘭與俄羅斯之間的工作層級談判，以推動結束俄烏戰事。這將是俄美烏時隔9個月以來，再次啟動三方會談。根據美方此前發布的消息，會談將重點討論戰後安全安排、局勢降級、人道主義行動，以及實現和平的後續步驟。