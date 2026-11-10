美俄烏三方會談登場　美方據報要求俄允烏獲類似北約安全保障

美俄烏三方會談將於11月10日至11日在阿聯酋阿布扎比舉行。在此之際，美國媒體Politico援引美國官員消息報道，美方已要求俄羅斯接受美方給予烏克蘭類似北約第四條、第五條的安全保障，北約同時亦提供同樣保障，作為停戰協議內容。



報道指，北約第四條規定成員遇安全威脅時磋商情報，第五條為集體防禦條款，即任何一個盟國的攻擊都等同於對所有盟國的攻擊。據報道，相關方案並未具體透露，但烏克蘭將繼續留在北約之外。

俄羅斯方面此前長期主張烏方放棄入北約、限制軍力，但這要求遭烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）拒絕，此外，俄烏雙方目前在領土議題上仍存在巨大分歧。

2026年6月5日，俄羅斯聖彼得堡，圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）。2026年4月16日，荷蘭米德爾堡，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）出席新聞發布會。（Reuters）

本次會談是三國自二月以來再度齊聚磋商，美方歡迎歐洲盟友參與外交進程，並稱近期與俄、北歐國家領導人的通話是良好開端，芬蘭前官員觀察，歐洲正繞開舊有「不接觸」原則，開闢對俄直接溝通管道。

據官員透露，美方對本次會談持謹慎樂觀態度，不排除後續安排俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與澤連斯基直接會晤的可能性。