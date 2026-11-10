700家超市雪櫃遭黑客入侵 法國指伊朗所為 擬傳召大使及制裁
撰文：林嘉敏
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法國700家超市的冷藏系統上月遭到黑客攻擊，該國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）11月9日指控伊朗革命衛隊（IRGC）是幕後黑手，又於10日宣布將採取行動，包括召見伊朗駐法大使、推動歐洲層面推出制裁等，目的是遏止同類網攻再度發生。
據法國24台（FRANCE 24）報道，巴羅在七國集團外長會議期間譴責稱，本次襲擊的規模與侵略性前所未有。他又表示：「我們不排除任何可能性，將採取一切我們認為適當且必要的措施，包括可能不會公開披露的措施，以阻止進一步襲擊。」
巴羅指，希望相關反制能向伊朗及其他潛在襲擊者釋放訊號，防範歐洲民生基礎設施繼續遭受網絡破壞。
報道指，襲擊導致數百家超市雪櫃溫度失控，大量易腐食品報廢，至少9個歐洲國家的商店冷凍系統也出現類似攻擊。
目前，巴黎檢方已針對伊朗革命衛隊屬下的網路部隊Shahid Kaveh展開調查，並申請對該部隊兩名官員發出國際逮捕令。
法國數百超市遭黑客入侵 雪櫃飆至50度 食物報銷兼釀火警｜有片法國：數百超市冷藏系統上月遭攻擊 伊朗革命衛隊幕後黑手意大利政府：冷藏系統遭網絡攻擊的超市 安全系統比較老舊歐洲多國超市遭黑客攻擊 冷凍設備異常升溫致食品變質