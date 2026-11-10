美國數據中心建造成本高昂　軟銀集團第2財季淨損約543億元

日本科技投資公司軟銀集團（SoftBank）表示，受到融資成本激增，以及美國數據中心建造成本高昂的雙重打擊，在第二財季、即7月至9月錄得歸屬於母公司股東淨虧損約1.12萬億日圓（約543億港元）。



路透社11月10日報道，軟銀旗下子公司投資美國的數據中心計劃，因相關計劃出現變更，導致公司出現約37億美元（約290億港元）的損失。不過公司補充指，未來在採購時將有權獲得高達21億美元（約165億港元）的退款。

軟銀集團財務總監後藤芳光在記者會上指，其在美國俄亥俄州派克縣（Pike）的數據中心計劃前景廣闊。他說：「這些數據中心項目才剛剛起步，預料未來5至10年，這些計劃會繼續壯大。」

報道指，軟銀的借貸問題可能更令人擔憂，其融資成本在7月至9月期間翻了一倍以上。在此期間，軟銀共融資約565億美元（約4,432億港元），創下季度融資額新高。

2025年1月21日，美國總統特朗普聯同甲骨文聯合創始人艾利森（Larry Ellison）、軟銀首席執行官孫正義和OpenAI首席執行官阿爾特曼（Sam Altman）召開記者會，宣布5000億美元的AI投資大計「星際之門」。(Reuters)

這間傳媒還指，是次財務結果恐加劇市場對軟銀能否承受人工智能產業調整衝擊的質疑。隨着美國民主黨在中期選舉取得壓倒性勝利，引發人們對美國政治格局變化及監管審查收緊的預期，以及投資者對人工智能回報增長的擔憂。

儘管股份在周二發布財務報告前升約14%，但與其他人工智能股票一樣，股價也受到投資者情緒降溫的衝擊，與6月初的高峰相比「腰斬」一半。