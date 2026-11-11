英國：將斥資9000萬英鎊買軍備 防俄羅斯水下威脅
撰文：李健民
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英國政府周二（11月10日）表示，將斥資約9,000萬英鎊（約9.5億港元）引入無人機、感應器以及人工智能系統，以幫助英國皇家海軍應對北大西洋的俄羅斯水下軍事威脅，並保護關鍵基礎設施。
路透社報道，配備先進感應器的新型自主系統網絡將建立統一的監視能力，以提高潛艇活動的探測和監控能力。
英國政府表示，這套被稱為「大西洋網」（The Atlantic Net）的新技術作為「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計劃的第一階段，將與英國皇家海軍的艦艇編隊協同工作，執行搜尋俄羅斯潛艇、保護核威懾力量以及關鍵海底基礎設施的任務。
英國政府稱，透過總部位於衡州郡（Hampshire）的Ocean Infinity Solutions公司達成新協議，將新增近200個高技能就業崗位，希望使國防領域成為英國經濟成長的引擎，並與該公司建立新框架，增強皇家海軍保護關鍵航運路線和海底基礎設施的能力。
英國國防部國務大臣波拉德（Luke Pollard）表示，北大西洋水下的威脅情況正在演變，英國國防部亦在隨之調整應對策略。
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