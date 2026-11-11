英國：將斥資9000萬英鎊買軍備　防俄羅斯水下威脅

英國政府周二（11月10日）表示，將斥資約9,000萬英鎊（約9.5億港元）引入無人機、感應器以及人工智能系統，以幫助英國皇家海軍應對北大西洋的俄羅斯水下軍事威脅，並保護關鍵基礎設施。



路透社報道，配備先進感應器的新型自主系統網絡將建立統一的監視能力，以提高潛艇活動的探測和監控能力。

英國政府表示，這套被稱為「大西洋網」（The Atlantic Net）的新技術作為「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計劃的第一階段，將與英國皇家海軍的艦艇編隊協同工作，執行搜尋俄羅斯潛艇、保護核威懾力量以及關鍵海底基礎設施的任務。

英國政府稱，透過總部位於衡州郡（Hampshire）的Ocean Infinity Solutions公司達成新協議，將新增近200個高技能就業崗位，希望使國防領域成為英國經濟成長的引擎，並與該公司建立新框架，增強皇家海軍保護關鍵航運路線和海底基礎設施的能力。

2026年10月18日星期日，威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）航空母艦離開朴茨茅斯（Portsmouth）海軍基地，率領英國航母打擊群部署至北極和北大西洋，執行「火冠行動」（Operation Firecrest），該行動將重點提升作戰準備、訓練水平並加強北約互操作性。（Getty）

英國國防部國務大臣波拉德（Luke Pollard）表示，北大西洋水下的威脅情況正在演變，英國國防部亦在隨之調整應對策略。