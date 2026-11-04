如何理解王毅說的「不可容忍」？菲律賓不能再玩左右逢源老把戲

【中菲關係】有些話，說一遍是提醒；說兩遍是耐心；說到第三遍，語氣變了，分量也就變了。



看外交部新聞網站的消息，11月3日，王毅應約同菲律賓外長拉扎羅（Theresa Lazaro）通了電話。「應約」這兩個字，在外交辭令裏從來不是廢話。 誰主動發起，誰有求於溝通，一目瞭然。

菲律賓外長把電話打到了北京，這本身就是一個信號。另一個信號，王毅這次的話，說得極重。大致五句話吧。

中國外交部長王毅。（Reuters）

第一句，王毅說：

當前中菲關係面臨惡意干擾……

請注意，不是「分歧」，不是「摩擦」，是「惡意干擾」。

誰在惡意，誰在干擾，指向清晰——「……菲少數政客出於政治偏見和一己私利，一再攻擊抹黑中國，踩踏中方紅線，將正常的經貿人文交流政治化，侵害中國在菲人員和機構的正當權益。」

第二句，也是王毅這次最狠的一句：

這種惡行喪失理智，不可容忍，也損害菲的國際形象。

「喪失理智」，四個字在外交場合的分量，稍微有點常識的人都掂量得出來。這不是「關切」，不是「遺憾」，不是「敦促」，是直接把某些人的行為定性到了「不可容忍」的刻度上。

第三四五句，王毅直接提要求了：「菲方應加強對有關人員的約束，在對華政策上發出理性、統一的聲音。」

然後，還有兩句：

「中方維護主權和領土完整、實現國家統一的意志堅定不移。」

「菲方應將一個中國政策落到實處，在涉海問題上謹言慎行。」



話說到這個份上，已經不是暗示，是明示了。

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那麼問題來了：菲律賓聽懂了嗎？完全我個人的判斷是：菲律賓的拉扎羅外長，應該是聽懂了。否則，就不會有這次「應約」的電話。

否則，她就不會有這樣的表態：

「菲方高度重視對華關係，希望發展穩定、可預期的雙邊關係。」

「菲方堅持奉行一個中國政策，這一立場不會改變。」

「願通過對話協商同中方妥善處理涉海等問題。」



否則，雙方就不會達成三點基本共識：

1. 保持外交對話

2. 排除內外干擾

3. 負責任地管控分歧



一個願意說「管控分歧」的人，至少承認分歧正在失控的邊緣。一個願意說「排除干擾」的人，至少知道有「干擾」在起作用。外交語言裏的微妙，從來不寫在臉上，寫在措辭的縫隙裏。

但我還要說的一句，不是所有菲律賓人都能聽懂，或者更準確地說，不是所有人都願意聽懂。誰？王毅點得很透——「少數政客」。這四個字不是泛泛而談，是一把手術刀，精準地把問題從「菲律賓」切割到了「菲律賓的某些人」。

具體誰呢？菲律賓前總統發言人蒂格勞最近在《馬尼拉時報》上撕開了一個人的政治遮羞布：國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）。

菲律賓國防部長特奧多羅。（Reuters）

蒂格勞說，特奧多羅瘋狂反華的背後，除了把「恐華」當成2028年競選總統的政治跳板，還有一個更讓人哭笑不得的原因：他對中國的了解，停留在上世紀60年代，在他的認知裏，中國只是一個「大號的越南」。大號的越南！認知的鴻溝，比海上的距離更難跨越。

一個鄰國的國防部長，對世界第二大經濟體、全球最大工業國、菲律賓搬不走的鄰居的認知，大概相當於把一頭大象看成了一隻長胖了的貓。蒂格勞的原話是：

對中國這個高度發達經濟體竟然知之甚少，令人震驚。

你永遠無法叫醒一個裝睡的人。但更麻煩的是，有些人不是裝睡，可能是真睡著了——做著用「恐華」換選票的夢，做著美國會替自己兜底的夢，做著挑釁完了還能全身而退的夢。一個對中國真實分量毫無概念的人，你跟他講「紅線」，他以為你在畫虛線。但夢話可以說給選民聽，代價卻要整個國家來付。

最後，怎麼看？完全我個人的看法，粗淺三點吧。

第一：菲律賓很清楚當前問題的嚴重性

這一點，從「應約」二字就能看出來，也從拉扎羅的表態和三點共識裏能看出來。菲律賓不是不知道局勢在升溫，清楚知道再升溫下去，代價可能難以承受。

這樣說吧，如果任由極端挑釁的路線繼續往前滑，不僅雙邊正常合作會全面停擺，民生、就業、供應鏈這些普通人最在意的領域，也會最先被拖進代價裏。沒有任何一個國家能靠消耗鄰居的方式，過上安穩日子‌。

菲律賓這次主動撥通電話，本質上是在最後一道門檻前，主動選擇往回走一步，避免局勢滑向所有人都不願看到的斷崖。

第二：菲律賓不能總玩「紅臉黑臉」的老把戲

一邊是外長在電話裏說「高度重視對華關係」，一邊是防長在國內把中國說成「大號越南」、喊話企業「減少對華依賴」。外長負責踩剎車，防長負責踩油門。這種「兩面做法」短期看像是左右逢源，長期看是在消耗一個國家外交信譽的餘額。紅臉黑臉演多了，觀眾就不看戲了，只看笑話。

王毅要求「理性、統一的聲音」，翻譯過來就是：你們家到底誰說了算？給個準話。

第三：那個「大號越南」的段子，值得菲律賓所有人照照鏡子。

蒂格勞說特奧多羅有「妄想症」，這個詞很尖利，但未必不準確。一個連鄰居的真實體量都判斷不清楚的人，卻在主導這個國家對鄰居的政策，這本身就是一個危險的配置。

中國在電動汽車、電池、無人機、5G、高鐵、造船等領域的位置，不是靠誰的「善意」得來的，是幹出來的。你可以不喜歡這個事實，但你不能假裝它不存在。你可以選擇閉上眼睛，但山不會因為你看不見，就自己往後退一步‌。

無知不算最丟人，但把無知當勇氣才更丟人；誤判不完全致命，但把誤判當戰略才絕對致命。電話掛了，共識有了，話也遞到了。聽懂了的人，會從「應約」開始，走向真正的管控。聽不懂的人，會繼續在鏡頭前表演強硬，把國家的迴旋空間當成個人的競選燃料。

但外交不是表演，國家利益更不是某些人的競選道具。王毅把話放在那裏了：「不可容忍。」四個字，不重，但很沉。剩下的，就看菲律賓怎麼做了。

【本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》】

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