俄羅斯加大對烏能源設施襲擊　烏外長：已促美加快攔截彈交付速度

烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）表示，他已在11月10日（周二）敦促美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）加快攔截彈的交付速度。目前，俄羅斯正加大對烏克蘭能源基礎設施的攻擊，意圖在冬季摧毀烏克蘭人的士氣。



路透社報道，瑟比加表示，他已要求為烏克蘭受損嚴重的能源電網提供額外支持，並要求增援防空攔截彈。同時，他確認美國的情報共享以及透過「烏克蘭優先需求清單」（PURL）計劃提供的軍事援助仍在持續進行中。

2026年11月10日，在法國巴黎洲際酒店舉行的七國集團（G7）外長峰會期間，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）在舉行雙邊會晤前合影。（Reuters）

在巴黎舉行的七國集團（G7）外長會議期間，瑟比加與魯比奧進行了會談。瑟比加指，「我提出了幾個問題：我們該如何加快某些供應的進度、如何找到適當的方法來提前交付（或提前實施）某些項目，以及如何設法取得額外的數量。」

瑟比加重申了基輔方面的指控，即俄羅斯在冬季來臨前蓄意針對民用基礎設施發動攻擊，意在摧毀烏克蘭人的意志。他亦已敦促華盛頓繼續向莫斯科施壓。