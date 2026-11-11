馬來西亞前首相納吉布准回家服刑 約兩年後須重返監獄
撰文：蕭通
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馬來西亞高等法院11月10日批准73歲的前首相納吉布（Najib Razak）居家服刑，以服滿一馬子公司——SRC國際公司案的餘下刑期，直至2028年8月23日。不過，他預定隨後需重返監獄，開始服其涉及一馬公司主案之另案刑期。此前，納吉布已對一馬公司主案提出上訴。納吉布10日深夜乘車返抵吉隆坡的住所，車隊由囚車、警車等護送。
納吉布於2009年至2018年擔任馬來西亞首相，期間因挪用其共同創立的國有投資基金——一馬發展有限公司（1MDB）的資金而被判犯有腐敗罪。
其中，他因從1MDB前子公司SRC國際公司，挪用4,200萬令吉（約8,000萬港元）到個人戶口，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立，2022年8月入監服刑。他原被判處有期徒刑12年，並罰款2.1億令吉（約4億港元），但於2024年2月獲特赦減刑，刑期降為6年，罰款也減至5,000萬令吉（約9,600萬港元）。
今年9月，納吉布再獲有條件特赦，准許在繳付5,000萬令吉罰款並遵守相關條件後，改以居家服刑方式，完成SRC案的剩餘刑期，即直至2028年8月23日。
不過，由於他去年因一馬公司案罪名成立，被判監15年和罰款約114億令吉（約212億港元）。他在完成SRC案所有刑期後，須重返監獄執行餘下刑期。
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