馬來西亞1MDB案　納吉布25項罪名成立　每罪最高可判15至20年監禁

馬來西亞法院12月26日裁定前首相納吉布（Najib Razak）21項洗錢罪成，4項濫用職權也罪成，意味25項罪名全數成立。納吉布此前被控從國家投資基金1MDB（簡稱一馬公司）非法收受超過23億林吉特（約44.2億港元）的資金，預計納吉布今次每項指控最高可判處15至20年監禁，並或被處以相當於涉嫌挪用金額5倍的罰款。



路透社報道，1MDB基金是納吉布於2009年擔任首相期間共同創立。馬來西亞和美國調查人員稱，其中至少有45億美元（約350億港元）資金被盜，而逾10億美元（約77.7億港元）據稱流入與納吉布有關的帳戶。

2018年5月10日至6月，馬來西亞新政府重啟對一馬案的調查，前首相納吉布及其妻被禁止離境。警方在納吉布相關的物業搜出總值約2.59億美元的財物，當中包括大量現金、珠寶及名牌手袋。圖為2018年5月10日，納吉布就大選召開記者招待會。（Getty）

法官塞奎拉（Collin Lawrence Sequerah）在26日判決中說道，「被告辯稱對他的指控是政治迫害，是出於政治動機，但確鑿無疑的證據駁斥這一說法。這些證據指向被告濫用其在1MDB的強大地位，以及該機構賦予他的廣泛權力，」

此項判決可能會加劇馬來西亞現任首相安華（Anwar Ibrahim）執政聯盟內部的緊張局勢。該聯盟包括曾經主導政局的馬來民族統一機構（United Malays National Organisation），而其前領導人納吉布仍然對該機構擁有相當大的影響力。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）12月16日宣布大幅改組內閣，並公布了新一屆內閣成員任命安排。(Reuters)

現年72歲的納吉布自2022年8月以來一直被監禁，當時馬來西亞最高法院維持對其貪污罪的判決，罪名是他非法從1MDB旗下子公司收受資金。去年，赦免委員會將他在該案中被判處的12年監禁減半。