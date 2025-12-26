馬來西亞1MDB案 納吉布25項罪名成立 每罪最高可判15至20年監禁
撰文：張涵語
出版：更新：
馬來西亞法院12月26日裁定前首相納吉布（Najib Razak）21項洗錢罪成，4項濫用職權也罪成，意味25項罪名全數成立。納吉布此前被控從國家投資基金1MDB（簡稱一馬公司）非法收受超過23億林吉特（約44.2億港元）的資金，預計納吉布今次每項指控最高可判處15至20年監禁，並或被處以相當於涉嫌挪用金額5倍的罰款。
路透社報道，1MDB基金是納吉布於2009年擔任首相期間共同創立。馬來西亞和美國調查人員稱，其中至少有45億美元（約350億港元）資金被盜，而逾10億美元（約77.7億港元）據稱流入與納吉布有關的帳戶。
法官塞奎拉（Collin Lawrence Sequerah）在26日判決中說道，「被告辯稱對他的指控是政治迫害，是出於政治動機，但確鑿無疑的證據駁斥這一說法。這些證據指向被告濫用其在1MDB的強大地位，以及該機構賦予他的廣泛權力，」
此項判決可能會加劇馬來西亞現任首相安華（Anwar Ibrahim）執政聯盟內部的緊張局勢。該聯盟包括曾經主導政局的馬來民族統一機構（United Malays National Organisation），而其前領導人納吉布仍然對該機構擁有相當大的影響力。
現年72歲的納吉布自2022年8月以來一直被監禁，當時馬來西亞最高法院維持對其貪污罪的判決，罪名是他非法從1MDB旗下子公司收受資金。去年，赦免委員會將他在該案中被判處的12年監禁減半。
馬來西亞大幅改組內閣 首相安華稱為集中精力重振經濟增長馬來西亞首相安華：已與泰國和柬埔寨領導人通話 讚雙方仍願談判馬來西亞擬禁13歲以下用戶使用社交平台 限制未成年人觀看內容馬航MH370失蹤逾11年 馬來西亞交通部：搜尋工作12月30日重啟