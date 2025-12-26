馬來西亞1MDB案 前首相納吉布25控罪成立判囚15年 罰款218億元
撰文：成依華
在馬來西亞極為轟動的國家投資基金1MDB（簡稱一馬公司）貪污案，當地法院12月26日裁定前首相納吉布（Najib Razak）4項濫用職權及21項洗錢罪名全數成立，判囚15年，罰款113.9億令吉（約218.6億港元）。納吉布代表律師表示下周將上訴。
納吉布透過律師發表聲明，內容指「我呼籲所有馬來西亞人冷靜理性地看待此事，不僅要從我個人的命運出發，更要為國家機構的未來以及我們共同秉持的原則而著眼。」律師表示，納吉布會於周一提出上訴。
納吉布此前被控從國家投資基金非法收受超過23億令吉（約44.2億港元）的資金。該1MDB基金是納吉布於2009年擔任首相期間創立。
馬來西亞檢方和美國調查人員稱，其中至少有45億美元（約350億港元）資金被盜，而逾10億美元（約77.7億港元）據稱流入與納吉布有關的帳戶。
法官塞奎拉（Collin Lawrence Sequerah）在26日判決中說道，「被告辯稱對他的指控是政治迫害，是出於政治動機，但確鑿無疑的證據駁斥這一說法。這些證據指向被告濫用其在1MDB的強大地位，以及該機構賦予他的廣泛權力，」
現年72歲的納吉布自2022年8月以來一直被監禁，當時馬來西亞最高法院維持對其貪污罪的判決，罪名是他非法從1MDB旗下子公司收受資金。
