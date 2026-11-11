美陸軍41歲高級士兵涉協助俄羅斯情報部門　在英國遭當地警方逮捕

英國警方11月10日（周二）表示，一名美國陸軍高級士兵在英國被捕，原因是他涉嫌協助俄羅斯情報機構。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，這名41歲男子的被捕與「間諜指控」有關，此類指控「令美國及其盟友高度關切」。



路透社報道，美國陸軍反情報司令部指揮官斯廷瓊（Sean Stinchon）稱，「這名掌握敏感訊息的高級士兵所涉嫌的行為，是一個令人警醒的提醒：內部威脅是真實存在且持續不斷的。」

英國首相貝安德（Andy Burnham）2026年9月22日在紐約與美國總統特朗普（Donald Trump）首次會面。（Reuters）

英國警方稱，此次逮捕行動於周二發生在英格蘭西部的格洛斯特（Gloucester）市附近，且「與目前正在進行的其他任何反恐警務調查均無關聯」。

周二被捕的這名美國陸軍士兵，因涉嫌違反《國家安全法》第1條和第3條所規定的罪行而被拘留。這些條款涉及獲取或披露受保護訊息，以及協助外國情報機構。警方表示，這些指控所涉及的國家是俄羅斯。