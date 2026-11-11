雷扎伊否認將與萬斯會面 伊朗外長：沒有此類會面計劃
撰文：蕭通
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伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）於11月10日報道，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）當天表示，有關他計劃與美國副總統萬斯（JD Vance）在多哈會面的傳言，屬於無稽之談、毫無根據。
雷扎伊又稱，美國聲稱將繼續與伊朗進行談判，並將在卡塔爾舉行會議，也「完全是謊言」。他指出，美國所有關於繼續與伊朗進行談判的說法，目的都是為了減輕其經濟壓力，及藉此降低石油價格。
伊朗已就重開霍爾木茲海峽提出了7項條件，並要求美方作出明確無誤的回應。雷扎伊就此重申，伊朗提出的條件得到滿足前，霍爾木茲海峽不會開放。
在此之前，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也駁斥有關雷扎伊將與萬斯會晤的報道，稱「這些猜測和媒體報道完全沒有根據，也沒有舉行此類會議的計劃。」
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