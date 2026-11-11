美歐將共同努力建立戰後歐洲安全框架　重申須尊重烏克蘭領土完整

美國和歐洲談判代表星期二（11月10日）說，雙方「共同致力於建立強有力的戰後歐洲安全架構」，並強調必須尊重烏克蘭的領土完整。



法新社報道，來自歐盟、北約以及多個歐洲國家的代表，與美國和烏克蘭代表團在阿布扎比舉行了會晤。

他們在會晤後發表了一份聯合聲明。聲明稱：「與會者……一致認為，解決戰後安全問題、降低衝突風險至關重要。」

聲明還說，各方討論了如何建立強有力的機制，以管理風險並避免危險的局勢升級。

聲明還進一步指出，與會者「重申了共同建立強有力的戰後歐洲安全架構的承諾，並明確表示，強大的北約仍將是歐洲—大西洋集體防禦體系的核心」。

聲明稱，談判代表還強調，任何未來安排都必須尊重主權、領土完整和獨立決策權，並為烏克蘭提供可信的安全保障。

2026年11月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科主持與政府成員的會議。（Reuters）

「我們的共同目標是建立一個切實可行、相互補充的安全框架，以加強烏克蘭的長期安全。」

歐洲、美國和烏克蘭的談判代表說，他們「將在整個談判過程中繼續保持密切合作，共同推動未來展開更廣泛的多邊討論，並讓歐洲夥伴參與其中」。

這份聯合聲明的措辭似乎有意淡化了美國此前提出的重構歐洲安全框架的設想。

長期以來，歐洲一直反對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）希望重新制定歐洲安全秩序的主張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

