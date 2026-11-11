美俄烏時隔9個月再會談　澤連斯基稱會議具建設性：談及安全保障

美國、俄羅斯及烏克蘭的代表時隔9個月，11月10日在阿聯酋阿布扎比展開為期兩日的三方會談。美國代表團成員、總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿庫什納（Jared Kushner）認為俄烏分歧已收窄，雙方有意終結戰爭；烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）則指會談具建設性且相當充實，討論了人道主義和安全保障問題。



路透社10日報道，庫什納在會談結束後，表示對當天三方的建設性討論感到鼓舞。他強調，美方正努力結束戰爭，並建立必要的安全安排，以確保烏克蘭主權獨立與安全，並實現歐洲持久和平。

澤連斯基同日向記者表示，他對美方釋出的訊息感到滿意。他說：「我看到了變化，我對聽到的消息感到非常高興。」

2026年10月22日，烏克蘭基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo，不在圖中）會面前見記者。（Reuters）

澤連斯基同日稍後在社交媒體X透露，三方會談討論了對烏克蘭的安全保障的實質內容，以及採取人道主義措施的必要性及可能​​範圍。

另外，澤連斯基在接到會議相關的第二份報告後，反駁俄方聲稱已經佔領一半頓巴斯地區的說法，強調相關領土實際上仍由烏克蘭控制。

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）則表示，在舉行第二日會談之前，現在對這次三方會談作出評價還為時過早。

2026年11月10日，阿聯酋阿布扎比，美方代表、俄羅斯代表、烏克蘭代表舉行三方會談，重點討論結束俄烏戰爭相關議題。（Reuters）

三方會談開始前，烏克蘭方面曾分別與歐洲、北約的代表、庫什納以及美國總統特使威特科夫（Steven Witkoff）會晤。法國方面表示，如果不解決歐洲安全問題，就不可能實現持久和平，因此歐洲人必須參與相關的討論。