美媒：黃仁勳認出軌翌日照返工　早會道歉後扮無事　公司氣氛低落

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日（周日）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為指的是被指是中方間諜的中國籍女子黃樂（又名Alice Huang）。美媒10日引述公司員工指，黃仁勳於承認出軌後翌日照常上班與高層舉行例行早會。他簡單為出軌事件致歉後，未回答任何問題，並迅速將話題轉向業務相關議程，試圖營造「一切如常」的氣氛。



美媒CNBC於10日報道，匿名消息人士表示，距離公司季度財報發布僅剩一週的情況下，黃仁勳在承認出軌後未停工，依然於9日、10日如常前往位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的公司總部上班，並與公司高層開會。

這張攝於2026年8月26日的照片中，可以看到位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英偉達公司總部。（Reuters）

有公司內部員工向美媒形容公司氣氛低落，另一名員工則表示，他們對黃仁勳承認出軌一事感到震驚。

知情人士透露，黃仁勳在公司不少資深員工眼中如同偶像，認為他永遠不會犯錯，是他們的指路明燈，因此許多員工至今仍難以接受他出軌的行為。

公司董事會早前就黃仁勳出軌一事及其潛在國家安全影響展開調查，但表示目前沒有理由相信美國國家安全或公司機密已外泄。

另外，英偉達股東已向公司及黃仁勳提出集體訴訟，指控他們隱瞞黃仁勳出軌一事，涉誤導及欺騙股東，危及公司業務前景。