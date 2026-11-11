黃仁勳認出軌前家庭最後甜蜜畫面　遊巴黎摟妻合照　妻女捧紅玫瑰

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳近日遭爆與疑似中國間諜黃樂（Alice Huang）發生婚外情。他11月8日向全公司員工發送備忘錄，承認出軌。外媒指出，就在婚外情曝光前約一週，黃仁勳才與妻子Lori及女兒黃敏珊一同遊覽巴黎。黃仁勳在照片中摟著妻子燦笑，另一張照片則可見他的妻女各捧著一大束紅玫瑰，笑容滿面。如今婚外情消息曝光，與先前的溫馨畫面形成強烈對比。



《每日郵報》指出，黃敏珊日前在LinkedIn上傳一系列照片，分享英偉達GPU技術大會（GTC）的活動盛況。這場大會經常被形容為「AI界的超級盃」。照片除了記錄10月底的會議現場及公開演講，也捕捉到她和家人在工作空檔遊覽歐洲、開心合影的畫面。

點圖看黃仁勳出軌曝光前1週與妻女同遊巴黎的幸福畫面：

黃仁勳爆出軌前 全家同遊巴黎照片曝光

照片中可見63歲的黃仁勳，在巴黎羅浮宮附近的皇家宮殿（Palais-Royal）前，甜蜜地摟著妻子Lori合影。在另一張照片中，可見黃敏珊和Lori站在一幅世界地圖前，兩人笑容滿面，手中各捧著一大束紅玫瑰。

黃敏珊在貼文中指出，歐洲的AI經濟正蓬勃發展，從令人驚艷的新創公司、AI應用到機械人，現場氣氛讓人驚嘆。她接著表示「我們為期兩週、旋風般走訪斯德哥爾摩、巴黎、倫敦、柏林及阿斯塔納的GTC之旅，終於畫下句點」。

延伸閱讀：黃仁勳出軌｜英偉達聘頂級律師行獨立調查 曾讓NBA快艇隊吃重罰

+ 5

延伸閱讀：

不知黃樂是老爸情婦？黃仁勳愛女黃敏珊與她開心閒聊還幫拍照

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】