梅根父涉藏兒童性虐材料 居家監控期間擅剪電子腳鐐 須還柙候審
撰文：林嘉敏 劉耀洋
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英國哈里王子（Prince Harry）太太梅根（Meghan Markle）的爸爸馬克爾（Thomas Markle）涉嫌藏有兒童性虐待材料，於11月6日上午在美國佛羅里達州被聯邦探員逮捕，但獲准居家監控。然而，他10日擅自剪斷須強制佩戴的電子腳鐐，美國法官其後裁定他違反保釋條款，須還柙候審不得保釋。
據路透社報道，現年82歲的馬克爾被控藏有兒童性虐待材料，聯邦調查局搜索出兩張他與一名裸體未成年女孩合影的露骨照片，以及其他與衣著不整兒童的合照。
馬克爾11月6日出庭時拒不認罪，稱相關指控是謊言，其後獲准居家監控但須佩戴電子腳鐐。
美國檢察官Bill Essayli在社交平台X公布，稱馬克爾在10日凌晨1時45分拆除腳鐐，違反法院保釋條款，因此請求法院撤銷其保釋，將其羈押直至審判。
法官亦認定其居家監管條件已難維持，同意檢方的請求，下令收押馬克爾，並要求將他與一般囚犯隔離、安排醫療評估，同時進行精神鑑定，評估其受審能力。
報道指，梅根與父親早已關係破裂，她曾表示事件令其極為難過，並禁止父親接觸兩名子女。梅根與哈里王子原定10日在比利時布魯塞爾的公開活動發言，但因馬克爾被捕，梅根取消發言，二人未有回應記者提問。
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