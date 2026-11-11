黃仁勳出軌｜美媒起底其三藩市3億豪宅　與甲骨文創辦人住同街道

英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳日前坦承婚外情，對象是遭懷疑涉嫌為中國從事間諜活動的黃樂，英偉達同日也宣布將展開獨立調查。如今黃仁勳名下房產也被起底，《紐約郵報》更揭露，英偉達為了保護他花費近400萬美元，包括提供其住家安全防護及私人行程保護等。



英偉達花400萬美元保護黃仁勳 昔日光住宅安全就斥資56餘萬

根據《紐約郵報》報導指出，英偉達今年5月所提交的委託書文件顯示，公司2026會計年度在提供黃仁勳相關安全服務上，花費了近400萬美元，項目包括住家安全防護、私人行程保護、顧問服務及司機等。

黃仁勳2017年斥3800萬美元買下的豪宅：

然而，儘管該文件並非單獨列出居家安全防護的費用，但英偉達曾在2023會計年度的文件中單獨揭露，光是住宅安全就花費56萬5305美元。

黃仁勳名下豪宅曝光 版圖橫跨矽谷、夏威夷及三藩市

如今黃仁勳爆出婚外情，名下的房產也再度引發關注。他在就讀俄勒岡州立大學（Oregon State University）期間與妻子Lori相識，兩人畢業後一同搬到聖荷西（San Jose）居住，根據《華爾街日報》報導，夫妻倆的第一間房子面積約1500平方呎，在1988年以18萬5000美元售出，之後兩人又花33萬8000美元在附近購入一棟4房住宅。

直到英偉達於1999年上市，黃仁勳夫妻才又在2003年至2017年間購入3處房產，分別位於矽谷、夏威夷及三藩市。兩人的第二間房產在2002年被以50萬美元出售，隔（2003）年他們又斥資690萬美元購入洛思阿圖斯山（Los Altos Hills）一棟6房的全新豪宅，室內面積超過7000平方呎，該房產距離英偉達矽谷總部約24公里。

黃仁勳在就讀奧勒岡州立大學期間與妻子Lori相識，夫妻倆的第一間房子面積約1500平方呎。（Nvidia官網）

2004年兩人又在夏威夷茂宜島（Maui）斥資750萬美元購入一棟2008年完工、擁有7間房間的豪宅，室內面積近8000平方呎，所在的封閉式社區隱私性極強，裡面僅有14棟住宅，坐落於海岸線旁，周邊設有高爾夫球場、飯店等設施。

黃仁勳三藩市豪宅3800萬美元 同條街還住甲骨文創辦人

值得一提的是，黃仁勳位於三藩市的豪宅當初以4000萬美元掛牌出售，吸引多位買家競標，最終在2017年以3800萬美元成交，也打破了當地住宅的交易紀錄。

報導中也引述了建商說法，該棟石灰岩豪宅約1萬1400平方呎，裡面擁有7間臥室，在出售時還主打有電梯、健身房、戶外廚房及2間酒窖；據了解，住在同條街的還有甲骨文（Oracle）共同創辦人拉利・艾利森（Larry Ellison）及石油大亨後代戈登・蓋蒂（Gordon Getty）。

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