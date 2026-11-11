黃仁勳出軌意外帶紅台灣名店「三六食府」！網友湧Google留言朝聖

英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳捲入婚外情與間諜風波，近日透過內部公開信坦承「對妻子不忠」，引發全球關注，而不倫對象疑為被美國政府認定為中國間諜的黃樂。回顧時間軸，黃仁勳去年赴台期間，黃樂就曾被拍到出席「三六食府」餐敘，兩人席間互動親暱，如今隨著風波曝光，當時畫面再度受到討論，沒想到讓「三六食府」也因此意外爆紅，不少網友湧入Google評論留言朝聖。



黃樂兩度隨行來台！曾與黃仁勳現身三六食府

事實上，黃樂曾兩度隨黃仁勳來台，一次是2024年台北國際電腦展，另一次則是2025年5月。當時她被目擊陪伴在黃仁勳身旁，兩人還一同前往三六食府用餐。當時被媒體捕捉，兩人不僅有摟腰、耳語等親密互動，黃樂甚至親吻黃仁勳臉頰；黃仁勳女兒黃敏珊當時也在場。

黃仁勳與黃樂2025年在「三六食府」餐敘時一起離開。（TVBS新聞網授權使用）

用餐結束後，黃樂更緊跟黃仁勳步出餐廳，兩人隨後搭乘同一輛車離開。相關畫面再度被翻出，如今看來婚外情似乎早露出端倪。

在台灣知名餐廳三六食府用完餐後，黃樂率先坐進車內，黃仁勳隨後同車離開。（TVBS新聞網授權使用）

黃仁勳婚外情意外帶紅愛店！網友留言：最大贏家

這起桃色風波也意外讓「黃仁勳愛店」三六食府成為討論焦點，許多網友湧入店家Google評論留言朝聖：

「黃爸爸覺得很好吃」

「忍不住偷吃了」

「畢竟是黃仁勳認證過的」

「來朝聖黃爸事件最大贏家」

「小三六食府，偷吃最美味」



還有人表示，「看到黃仁勳出軌新聞照片才知道，對貴店感到好奇了，有機會一定來品嘗一下美食」，讓店家意外成為這場風波中的「另類贏家」。

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