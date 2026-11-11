黃仁勳婚外情醜聞發酵　華府對華鷹派藉機推動收緊晶片出口

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳與疑似中國情報人員的婚外情醜聞，在華盛頓引發政治震盪。對華鷹派正藉此推動一度被擱置的強硬路線，要求收緊對中國出口先進人工智能（AI）晶片。



法媒報道，黃仁勳周日承認與新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）有婚外情。美國情報官員相信黃樂為中國情報人員工作。總統特朗普（Donald Trump）稱黃仁勳是「可敬的人」，並引述對方稱不知道該女子是間諜。

黃仁勳多年來一直游說反對限制對華出售先進AI晶片，特朗普去年不顧兩黨鷹派反對，批准英偉達H200晶片出口中國。戰略與國際研究中心（CSIS）的梅塔（Aalok Mehta）稱，華盛頓政策圈的對華鷹派對相關決定相當不滿，一直希望採取更強硬出口管制，「他們現在將看到一些成果」。

Nvidia行政總裁黃仁勳承認有婚外情，黃樂（Huang Le / Alice Huang）指是第三者。（黃樂微信朋友圈）

眾院三委員會邀黃仁勳閉門簡報

美國前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）稱，議員將追問政府何時得悉相關指控、總統有否被警告，以及接觸有否影響其對華政策。《紐約時報》報道，國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月已向特朗普確認指控，但特朗普選擇不作行動。三名共和黨眾議院委員會主席已要求黃仁勳11月18日出席閉門簡報，交代與黃樂的往來及英偉達的防間諜措施。

布魯金斯學會中國中心研究員陳凱爾（Kyle Chan）稱，共和黨人長期害怕與特朗普決裂，但隨着共和黨失去國會控制權，特朗普「不再是看似無敵的政治品牌」，部分人或更敢於與他分道揚鑣。這可能令《AI監督法案》（AI Overwatch Act）重新啟動，該兩黨法案將允許國會審查並阻止向中國等對手出口先進AI晶片的許可。

或附於國防授權法案 特朗普否決權成關鍵

明納瓦科技期貨策略主管本森（Emily Benson）稱，相關爆料令鷹派有「新熱情」推動停滯的年度國防授權法案，並附加出口管制措施。關鍵在於特朗普，他擁有否決權，只有兩院三分之二多數才能推翻。報道指，商務部職員亦推動新規則，包括限制中國遠程存取先進AI晶片，但商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）未獲特朗普指示不會行動。

收緊規則可能破壞特朗普與中國國家主席習近平去年達成的貿易休戰。本森稱，北京視為針對中國的出口管制立法，「幾乎肯定會招致北京迅速報復，破壞美國供應鏈」。特朗普稱聯邦調查局（FBI）正調查間諜指控；全國廣播公司報道，司法部正調查Megaspeed是否走私英偉達晶片到中國。Megaspeed否認走私，北京斥間諜指控屬抹黑。

陳凱爾稱，若查明不當行為並迫使黃仁勳下台，「將對美國AI產生巨大影響」，因他在推動英偉達及整個行業方面扮演關鍵角色。梅塔則稱，即使黃仁勳不下台，英偉達在國會及政府內的影響力亦可能大幅減少甚至完全消失。