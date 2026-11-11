美俄烏三方阿聯酋第2天會談結束　美國特使11.12將訪俄羅斯晤普京

俄羅斯、美國和烏克蘭三方11月11日在阿聯酋首都阿布扎比進行第二日會談。



俄羅斯衛星通訊社報道，會談核心議題是討論建立新的歐洲大陸安全體系，解決烏克蘭衝突僅屬整體大規模討論的一部份。俄羅斯談判代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）對討論在烏克蘭衝突結束後建立新的歐洲大陸安全體系表示歡迎。

美國總統特使庫什納（Jared Kushner）表示，今次是三方近八個月未見面後的首次會晤，形容第二日討論「不簡單且內容豐富」，雙方交換許多嚴肅且迫切的問題。俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）則指出，目前評價會談具體成果還為時過早。

庫什納與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff）11月11日會談結束後宣布，12日將前往莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，梳理阿布扎比談判內容，並在見到機會的問題上尋求實質進展，其後將飛往都柏林會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。

梅金斯基強調，烏克蘭衝突暴露現有歐洲安全架構失靈，必須全面重新構建，並非「貼個創可貼就能應付過去」。被問及談判是否涉及領土問題時，梅金斯基宣稱「俄羅斯的每一寸土地都將以某種方式回歸」，並諷刺歐洲媒體仍活在幻想世界。

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京無論如何都會聽取代表團完整匯報，並會在認為必要時親自接見。

當天較早前，阿聯酋消息人士對新華社說，當天開始的第二日會談將繼續探討推動烏克蘭危機政治解決的途徑。

烏方代表團由首席談判代表、對外情報局長烏梅羅夫（Rustem Umerov）在社交媒體X上發文說：「首先，我們將與美國和俄羅斯舉行三方會談。此後，我們將與歐洲夥伴進行會談。」

烏方代表團由首席談判代表、對外情報局長烏梅羅夫（Rustem Umerov）在社交媒體X上發文說：「首先，我們將與美國和俄羅斯舉行三方會談。此後，我們將與歐洲夥伴進行會談。」（網頁截圖）

談判小組的消息人士向俄羅斯衛星通訊社表示，俄美烏三方第二日阿布扎比談判以閉門形式舉行，沒有傳媒在場。

11月10日，俄美烏三方談判在阿布扎比開始。三國代表團的首日談判持續近四個小時。

俄美烏三方談判於11月10日至11日在阿布扎比舉行。談判代表團消息人士向俄羅斯衛星通訊社表示，談判主要討論建立陸地安全新體系的關鍵方面。

消息人士還說，解決烏克蘭衝突的問題僅僅只是大規模討論的議題之一。

《基輔獨立報》報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聽取首日會報後透露，三方首日閉門談判長達近四小時，形容會議「具建設性且實質深刻」。

本次烏方代表團由烏梅羅夫領軍，成員涵蓋總統府與軍事情報高層；美方則由特使威特科夫（Steve Witkoff）與高級顧問庫什納（Jared Kushner）代表出席，俄方首席代表則為總統助理梅丁斯基（Vladimir Medinsky）。

首日會談除探索軍事降溫與避免打擊能源基建外，雙方亦初步就一項涉及各方1,000至1,500人的大規模換俘人道方案交換意見。