俄羅斯駐美大使達爾奇耶夫突然去世 終年66歲
撰文：張涵語
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俄羅斯外交部11月11日（周三）宣布，俄羅斯駐美國大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiyev）於周三突然逝世，終年66歲。他在去年3月被普京（Vladimir Putin）任命為新駐美大使，任職時長不到兩年。
俄外交部在一份聲明中表示，「俄羅斯外交部領導和全體工作人員懷着沉痛的心情宣布，俄羅斯駐美國特命全權大使達爾奇耶夫於11月11日突然去世，終年66歲。」
據俄外交部稱，達爾奇耶夫「是一位傑出的外交官、一位經驗豐富的領導者、一位和藹可親的朋友和一位良師益友」。外交部強調，「達爾奇耶夫是一位技藝精湛的專業人士，也是一位傑出的美國事務專家，他曾在俄羅斯外交政策中最關鍵的領域之一工作。」
達爾奇耶夫自1992年起在俄羅斯外交部工作。在擔任俄駐美大使前，他曾於2014年至2021年間擔任俄駐加拿大大使。
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