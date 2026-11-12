烏軍襲俄石油港口起火　俄談判代表指和平協議不可能包括領土交換

烏克蘭軍方11月11日（周三）表示，其無人機襲擊俄羅斯波羅的海主要港口烏斯季盧加港，該港口是石油產品運輸的關鍵樞紐。襲擊引發火災，並損壞部份儲罐網絡。



路透社報道，烏克蘭總參謀部在Telegram上表示：「根據初步訊息，無人機襲擊港口石油基礎設施後，儲槽網絡受損最為嚴重。」聲明指出，共有五個儲槽受損。

在烏方進行襲擊的同日，俄羅斯首席談判代表梅金斯基（Vladimir Medinsky）在阿布扎比為期兩天的會談結束後表示，俄羅斯認為任何和平協議中都不可能包含與烏克蘭交換領土的內容。

俄羅斯、美國和烏克蘭三方2026年11月11日在阿聯酋首都阿布扎比舉行第二日會談，美國代表庫什納（左）與威特科夫（中）在會談結束後宣布，12日將前往莫斯科晤俄羅斯總統普京（Reuters）

梅金斯基和烏克蘭談判代表先前曾表示，周三結束的會談取得部份進展，但美國調解員表示，交戰雙方缺乏信任，在包括領土在內的問題上仍存在分歧。

梅金斯基表示，如果能夠建立一個所謂的「公平歐洲安全體系」，將有助於確保歐洲大陸未來數十年乃至數百年的和平。他還補充說，俄羅斯在其與烏克蘭接壤的邊境沿線設立的緩衝區已經相當大，並且還將繼續擴大。