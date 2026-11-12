黃仁勳被爆與公司高層亦存婚外情 紐時：對象為醫療業務副總裁
撰文：張涵語
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紐約時報11月11日（周三）報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。
據消息人士透露，今年3月，在加州聖荷西舉行的英偉達會議期間，63歲的黃仁勳和48歲的金伯利被拍到在飯店舉止親密，而雙方均為已婚狀態。
報道指，英偉達的行為準則規定，員工應「避免任何可能引發衝突的情況」，包括「私人關係」。公司也表示會「迅速調查任何不當行為的舉報」。
美國眾議院3個委員會的主席目前已於11月11日致信黃仁勳，要求對方18日出席一場閉門聽證會，就其婚外情及英偉達「防範外國敵對勢力間諜活動的安全協議」等問題作出回應。信中要求黃仁勳限時回覆，否則很可能向其發出傳票。
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