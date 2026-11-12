黃仁勳出軌｜起底48歲已婚女下屬：MIT進修、稱入英偉達美夢成真

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）繼傳出疑與中國女商人黃樂（又名Alice Huang）有婚外情後，再被揭發與下屬、英偉達醫療保健副總裁金百利（Kimberly Powell）有婚外情，董事局據報正研究是否將他撤換。



《紐約時報》報道，現年48歲的第二宗婚外情女主角金百利，過去曾就讀波士頓東北大學（Northeastern University），並曾於2005年至2006年間，在美國波士頓大學修讀專案管理研究生證書課程。2007年則赴美國麻省理工學院（MIT）斯隆管理學院修讀高階主管教育課程，學習產品設計、開發與管理。

1999 年開始從事硬件工程師的工作。她在英偉達任職逾18年，2008年以業務發展人員身分加入，專責高等教育與醫療市場；2016年晉升人工智能業務發展高級總監，翌年出任醫療保健副總裁至今，負責把晶片技術應用於醫學影像等領域，不時代表公司出席世界各地科技會議及發表演說。她還是黃仁勳約60名直屬下屬之一。

根據英偉達官方網站，金百利作為英偉達醫療保健部門副總裁，負責掌管公司全球醫療保健業務，涵蓋用於加速運算、人工智能（AI）及視覺化的軟硬體平台，為醫學影像、生命科學、藥物研發與醫療數據分析等生態系統提供技術支援。

在此之前，她曾領導公司的高等教育與研究業務，並負責策略推廣計畫、英偉達AI實驗室（NVIDIA AI Labs）以及英偉達新創加速計畫（NVIDIA Inception）。

資料圖片：英偉達醫療保健副總裁金百利的介紹頁面（Nvidia）

美媒商業內幕（Business Insider）提到，金百利在加入英偉達之前，曾在其他公司擔任工程師，之後在一家電子產品新創公司從事產品工作，最後取得 Nvidia 的聯絡方式，洽談運算晶片。她在今年 8 月發布的一集 Lifers Podcast 中表示，英偉達發現其技術可應用於醫療保健領域後，便再次聯絡她並聘用她。她在Podcast中稱這份工作是「美夢成真」。

現時，金百利與丈夫住在美國加州北部一棟佔地廣闊、價值470萬美元（約3686萬港元）的現代主義風格豪宅。

黃樂風波亦持續發酵，英偉達董事局已委託律師行展開調查，美國眾議院三個委員會的共和黨領袖要求他就相關交往出席閉門簡報會；《華爾街日報》（The Wall Street Journal）更報道，董事局正開會研究是否撤換黃仁勳。