中期選舉｜民主黨Scott Colom奪密州參議員　創140年首位非裔紀錄

美國中期選舉再爆出驚人大冷門，並迎來歷史性的一刻。在傳統深紅州份密西西比州，43歲的民主黨籍地方檢察官科洛姆（Scott Colom）擊敗現任共和黨參議員海德-史密斯（Cindy Hyde-Smith），成功奪下該州聯邦參議院席位。科洛姆不僅成為該州近40年來首位民主黨籍聯邦參議員，也是美國內戰後重建時期以來，140多年間首位當選參議員的非裔美國人。



英國廣播公司（BBC）報道，選舉夜過去8天後，統計約99%選票的結果顯示，科洛姆以49.2%對48.7%的得票率微弱領先，雙方差距僅為4585票。

競選期間，身為地方檢察官的科洛姆主打經濟民生牌，猛攻對手支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的關稅政策，並給對手貼上「高價Cindy」的標籤；而海德-史密斯則因捲入「蛋白質過多」等失言風波及低調競選備受批評。海德-史密斯周三在社交平台X上發布影片承認敗選。

U.S. Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-NY) speaks at a press conference following the weekly policy luncheon, more than a month into the ongoing U.S. government shutdown on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., November 4, 2025. REUTERS/Annabelle Gordon

預測結果公佈後，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在社交平台X上發文表示祝賀。隨着密西西比州席位易主，民主黨在在100席的參議院中已手握55席，共和黨佔44席，只餘下阿拉斯加州一席尚未揭曉。