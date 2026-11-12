黃仁勳出軌｜美媒：牽線人竟是康偉 默許黃樂婚外情套現AI晶片
撰文：聯合早報
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《華爾街日報》記者魏玲靈撰文指出，將英偉達行政總裁黃仁勳介紹給其婚外情對象黃樂的，竟是與黃仁勳相識十年的中國商人康偉（Kang Wei，音譯），而康偉正是黃樂的丈夫。
據多名熟悉這對夫婦的知情人士透露，在長達兩年的時間裏，康偉似乎不僅默許了妻子與黃仁勳的戀情，甚至還公開談論兩人的親密關係。康偉有時還會半開玩笑地向商業夥伴介紹，稱妻子是黃仁勳的私人助理。
報道指，將妻子引薦給處於全球人工智能（AI）熱潮風口浪尖的英偉達掌門人，正是康偉與黃樂藉助私人人脈拓展商業版圖的典型手法。過去十年間，這對夫婦接連押注多個暴利風口，從電子遊戲、醫藥併購到雲計算，每涉足一域便編織起錯綜複雜的關聯實體網絡，在彼此名下騰挪股權，將手頭人脈悉數變現。兩人向來長袖善舞、熱衷追逐市場熱點，過去也曾屢屢觸碰監管紅線，而炙手可熱的英偉達AI晶片，正是他們瞄準的最新獵物。
隨着事件持續發酵，這對夫婦目前已面臨多項調查，他們與黃仁勳之間的特殊關係所引發的震盪也正不斷擴大。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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