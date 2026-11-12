黃仁勳出軌｜二號女主角已婚育2孩　丈夫為醫療技術專家

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）繼傳出軌黃樂爭議後，再被曝出與公司醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情，持續引發市場關注，據印度《經濟時報》報道，鮑威爾已婚並育有兩名孩子，其丈夫Graham Gerade為一名醫療技術專家。



報道指，現年54歲的Graham Gerade曾與另外兩名研究者研發一款醫療影像檢視器應用程式，於2014年2月獲得美國專利商標局（USPTO）的授權。

據鮑威爾父親John Powell在2018年的訃告，鮑威爾與其丈夫育有兩名女兒，分別名為Sonoma Gerade與Valencia Gerade。

63歲的黃仁勳和48歲的鮑威爾本身都已有家庭，《紐約時報》周三揭露今年3月英偉達 GTC 開發者大會期間，有人目睹黃仁勳與鮑威爾在一間酒店舉止親密，不過傳媒尚未取得相關片段，而鮑威爾亦多次公開讚賞黃仁勳以及英偉達的顯示卡、人工智能相關產品。

值得注意的是，Graham Gerade本人並無捲入婚外情相關醜聞，僅因為鮑威爾原配身份被起底背景。