黃仁勳出軌｜黃仁勳曝雙重婚外情　涉事副總裁緊急取消公開露面

英偉達（Nvidia，又名輝達）醫療保健副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）被揭與行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）有婚外情後，取消出席米爾肯未來健康峰會的公開露面行程。



據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周四報道，CNN醫療記者蒂雷爾（Meg Tirrell）在社交平台X表示，鮑威爾原定翌日上午出席峰會開幕環節參與由她主持的座談，在《紐約時報》報道她與黃仁勳的關係後，鮑威爾已取消行程。

資料圖片：英偉達醫療保健副總裁鮑威爾與黃仁勳（網絡圖片）

根據《紐約時報》此前報道，有人拍到黃仁勳和鮑威爾在加州聖荷西的一家飯店表現親密。鮑威爾自2017年起領導英偉達醫療保健業務，按英偉達官網簡介，她負責全球醫療保健業務的硬件及軟件平台，應用於醫學影像、生命科學、藥物研發及醫療分析等領域。醫療保健在英偉達屬較小業務，公司雖為醫療設備及磁力共振機製造晶片，但收入遠不及先進AI系統和圖形處理器（GPU）；鮑威爾近期在GTC大會等場合，談及以AI技術加速藥物研發、協助醫護及提升臨床效率。

黃仁勳周日向員工發訊息承認對妻子不忠、傷害妻兒並深感抱歉。英偉達董事局已委託律師行獨立調查，最快周三開會決定黃仁勳的去留。