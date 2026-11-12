曼聯換帥連鎖效應　美國隊有意邀哥迪奧拿接替普捷天奴

英國多家傳媒透露曼聯換帥在即，美國隊主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）成為大熱接班人選。據悉普捷天奴已口頭同意，曼聯亦已和美國足總接洽。若各方達成一致，美國帥位亦需另覓人選，美國體育傳媒《The Athletic》透露，前曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）將是足總目標人選之一。



曼聯今季在英超前10戰僅錄得1勝，創下近40年最差的頂級聯賽開局，主帥卡域克（Michael Carrick）帥位岌岌可危。班主之一的拉傑夫（Jim Ratcliffe）近日召集高層在摩納哥開會，商討卡域克去留，而普捷天奴成為接任大熱。

英媒紛紛報道，卡域克或離任曼聯主帥。（路透社）

目前兩位深陷傳聞中的主帥仍在各自崗位如常督師，卡域克周三繼續出現在曼聯訓練基地內主持操練。普捷天奴正預計帶隊出戰11月中旬，在中北美國聯8強賽中對陣海地的兩回合賽事。

《The Athletic》報道，美國足總內部多層面討論過，如果普捷天奴最終決定北上曼徹斯特，目前賦閒在家的哥迪奧拿將是新帥目標之一。

曼聯有意普捷天奴，美國足總則將哥迪奧拿列為接掌美國隊的人選。（路透社）

哥迪奧拿2025/26球季結束後離開執教十年的曼城，當時他坦言自己已無足夠精力繼續應付英超每周的高壓節奏。他目前仍擔任城市足球集團全球大使及顧問，該集團旗下包括美職聯球會紐約城。

哥迪奧拿目前仍是城市足球集團全球大使及顧問，今季曾觀戰曼城與巴黎聖日耳門比賽。（路透社）

哥迪奧拿對美國絕不陌生，2012年他離開巴塞隆拿後，曾舉家搬到紐約度假一年。美國足總多次對哥迪奧拿表達意向，前美國足總主席古拉迪（Sunil Gulati）與哥帥關係良好，曾向他提議有朝一日可以執教美國。在2022、2024年選帥期，美國足總曾將哥迪奧拿列入候選名單。普捷天奴2024年正式上任美國主帥後，哥迪奧拿向好友以及美國隊送去祝福，「美國在嘗試建立長期項目方面非常吸引人，而且能夠帶領國家隊前進。美國無論是人口抑或體育氛圍，都具備潛力。」

哥迪奧拿生涯從未執教過國家隊，但他曾表達對國際賽場的興趣。意大利足總前技術總監馬甸尼（Paolo Maldini）今年夏天曾力邀哥迪奧拿出任意大利隊主帥，他事後向意媒透露，哥帥當時非常動心，甚至已經拿起紙筆寫下意大利隊的潛在正選陣容草圖，只是最終因為家庭及身體原因而婉拒。