黃仁勳出軌｜英偉達客戶Megaspeed稱配合美國調查　核實出口管制

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳連環爆出婚外情醜聞，其中一位婚外情對象黃樂（Alice Huang）更被指是中國間諜後，黃樂任職的前公司、與英偉達有合作的新加坡雲端計算企業Megaspeed表示已聘請一間美國律師事務所，對其圖形處理器進行全面徹查，並獨立核實其出口管制合規情況。



新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）11月12日報道，Megaspeed在周四（12日）發表聲明，指公司「極為重視」在美國出口管制法律的合規義務，並稱已配合美國方面的調查。

Megaspeed行政總裁陳永豐（James Tan Yong Fong）在公司官網聲明，公司會配合美國政府的調查，並獨立核實其出口管制合規情況。（官網截圖）

公司的行政總裁陳永豐（James Tan Yong Pong）在公司官網表示，合規是公司的首要任務，Megaspeed致力於與美國政府進行建設性和透明的合作。陳永豐指，公司已配合美國商務部工業安全局（Bureau of Industry and Security）的檢查，並隨時與其他美國政府機構充分合作。

Megaspeed早前於9日在領英（Linkedin）上針對彭博社（Bloomberg）於2025年12月發布的一篇報導，稱該報道包含有關可能存在非法晶片轉讓的「誤導性資訊和不實暗示」。

Megaspeed在其領英（LinkedIn）網站遭到網友提問公司前高管黃樂（Alice Huang）是否為中國間諜，而公司則回覆「不」。（LinkedIn截圖）

聲明稱美國和馬來西亞當局，以及英偉達進行的檢查和審查中，均未發現任何非法晶片轉讓或其他非法活動的證據，公司補充不排除對彭博社採取法律行動。而在領英的評論區，有網民提及公司的前高管黃樂（Alice Huang）是否為間諜時，Megaspeed回覆「不」。

同時2025年10月，新加坡警方表示，在一位美國參議員要求美國商務部調查Megaspeed是否挪用英偉達晶片後，他們正在調查Megaspeed涉嫌「違反新加坡國內法律」的行為。