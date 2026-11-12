鍍金雕像落成華盛頓國家廣場 諷刺特朗普因骨刺逃避越戰兵役
撰文：韓學敏
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一座鍍金雕像11月9日豎立於華盛頓國家廣場，引起關注，因該雕像嘲諷美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）逃避越戰兵役，豎立當天距離退伍軍人日僅兩天。
據《衛報》（The Guardian）周二報道，雕像名為「足兵」（The Foot Soldier），由匿名藝術團體Secret Handshake創作，置於國家藝術館雕塑花園附近，描繪特朗普坐着按摩赤足，旁有6呎（約1.83米）高的腳趾吉祥物「Toey」作互動元素。銘牌寫道：「我們向我們的總司令的服務與犧牲致敬。他是精神上的士兵，帶着完美的骨刺診斷，開赴逃避兵役的前線。」
雕像暗指1968年特朗普大學畢業後，以腳跟骨刺診斷獲緩役的指控。2018年《紐約時報》（The New York Times）報道，皇后區一名足科醫生為特朗普的父親「幫忙」，才作出骨刺診斷；2019年特朗普前律師科恩（Michael Cohen）向國會作證，指他蓄意逃避兵役。白宮發言人英格爾（David Ingle）回應稱，這些人是患了無藥可醫的「特朗普妄想症」的民主黨活動人士，特朗普將永遠堅定保衛美國人民。
Secret Handshake此前曾多次為特朗普的爭議立像，今次作品連同吉祥物將展出至退伍軍人日。
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