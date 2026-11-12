美商務部長被指阻撓對華晶片出口管制 特朗普：仍對其充滿信心
撰文：聯合早報
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白宮一名官員說，儘管針對商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在監管美國對華出口限制方面所扮演角色的批評聲日益高漲，但美國總統特朗普（Donald Trump（對他依然充滿信心。
路透社報道，官員周四（11月12日）稱，特朗普「對這名部長及他勝任該職位的各項能力抱有充分信心，並相信他將成為現代史上最具變革性的商務部長」。
在英偉達行政總裁黃仁勳周四宣佈辭職的消息傳出後，幾名美國國會議員近日指出，他們希望特朗普政府在對華出口問題上採取更強硬的立場。
美國新聞網站Axios周三（11日）引述六名美國高層消息人士報道，特朗普上周四（5日）授權開展今年第三次打擊走私行動，目標是涉嫌將AI晶片轉運至中國的企業。負責具體執行任務的盧特尼克卻一再從中作梗，遲遲未予落實。
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