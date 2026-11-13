微軟死機｜Outlook與Teams突發大規模故障　或影響港人發電郵

微軟（Microsoft）旗下的電郵服務Outlook突發大規模系統故障，導致全球數萬名用戶無法正常收發郵件，辦公協作軟件Microsoft Teams也受波及。



這宗故障始於美東時間11月12日下午1時左右（本港時間13日凌晨2時）。網絡故障追蹤網站Downdetector的監測數據顯示，故障發生初期，全球有近13萬名用戶提交了Outlook無法使用的報告。另有數千名用戶反映，在訪問Microsoft Teams時遇到連接異常。截至美東時間下午3時（本港時間13日凌晨4時），全球有關Outlook的故障報告已回落至約6萬起。

2026年11月12日，微軟公司報告稱，系統出現大規模故障，導致用戶無法使用Outlook、Teams和其他微軟服務。（Getty）

隨着亞洲迎來早上工作時段，新加坡也陸續出現服務受阻的情況。截至13日早上6時40分左右，Downdetector錄得新加坡共有195宗有關微軟Outlook的故障報告，較一小時前的75宗明顯攀升。針對雲端訂閱套裝Microsoft 365的本地故障報告則有94宗。

針對這次突發狀況，微軟在事件初期曾表示正調查美洲地區的服務中斷報告，但隨後更新聲明，證實這一連接問題可能會影響任何地區的Microsoft 365用戶。

微軟在社交平台X發文解釋故障原因時指出，多個地區的部分基礎設施正面臨高負載情況，這很可能是引發連接錯誤的主因。微軟強調，公司正全力以赴採取一切可行方案減輕影響，目前已暫停所有系統新部署，並將額外流量從受影響的基礎設施中轉移出去，同時重啟相關伺服器以儘快恢復服務。

微軟在網上發文指任何地區的Microsoft 365系統皆可能受影響：

2026年11月12日，微軟公司報告稱，系統出現大規模故障，導致用戶無法使用Outlook、Teams和其他微軟服務。（Getty）

Microsoft 365是微軟旗下的雲端訂閱服務，整合了Outlook和Teams等熱門辦公應用。相關恢復工作仍在進行中。