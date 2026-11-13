黃仁勳辭職｜美媒列7大潛在正式接班人：CUDA之父、ARM總裁入列

英偉達（Nvidia，又譯輝達）黃仁勳連環爆出婚外情醜聞後，宣布辭去行政總裁等職務，由財務總監克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁，董事會並啟動正式接班人遴選工作。美媒11月12日列出7名有能力成為正式接班人的人選，其中包括克雷斯、蘋果公司主席、前行政總裁庫克（Tim Cook）、英偉達競爭對手超微半導體（AMD）執行副總裁Forrest Norrod、安謀（Arm）行政總裁哈斯（Rene Haas）等人。



美國《紐約時報》引述分析師以及獵頭公司的分析，黃仁勳在英偉達打造的文化，不只能推動快速創新，同時吸引了一些最傑出的工程師。

因此，黃仁勳的正式接班人必須是一名能鼓舞人心、深受愛戴的領導者，而且也必須是一位能吸引人才的傑出工程師。另外，任何候選人都需要有無可挑剔的正直和誠實記錄。

根據上述特質，美媒列出7名符合條件的候選人。

英偉達臨時CEO克雷斯：與投資者關係密切

美媒列出的首名人選，是剛成為公司臨時行政總裁的克雷斯。美媒指，她對公司運作瞭如指掌，與華爾街投資者關係密切，每次英偉達發布財報後都會主持電話會議。

然而，克雷斯缺乏引領一間人工智能（AI）公司所需的深厚技術專長。

這張攝於11月12日的截圖，可以看見英偉達執行副總裁兼財務總監Colette Kress。（英偉達網站）

英偉達副總裁巴克：CUDA之父

英偉達副總裁巴克（Ian Buck）也在美媒列出的潛在接班人選名單內，他發明的CUDA軟體基礎架構，是許多人工智能應用的基礎，而正相關技術使得英偉達的晶片得以從影片遊戲圖形處理領域擴展到人工智能（AI）領域。

報道指，巴克缺乏廣泛的管理經驗，但他曾在美國國會作證，並在華府建立人脈關係。

這張攝於2026年11月12日的截圖，可以看見英偉達超大規模與高性能計算副總裁Ian Buck。（英偉達網站）

蘋果公司主席庫克：獲特朗普「背書」

黃仁勳辭職後，美國總統特朗普（Donald Trump）同日即在社交平台Truth Social發文表示，庫克應接任黃仁勳的位置，更形容是一位傳奇接替另一位。

然而，庫克並未深入參與人工智能（AI）的突破發展，而且他現年66歲，比大多數被任命領導大型上市公司的高層年齡都大。如果庫克最終被選中，他可能會接替克雷斯擔任一個更長期的過渡式職位。

2026年5月14日，時任英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Jen-hsun Huang）和蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）參加中國總理李強與美國企業代表的會面。（Reuters）

蘋果公司硬件技術負責人斯魯吉

《紐約時報》稱，蘋果公司硬件技術負責人斯魯吉（Johny Srouji）也是潛在人選之一，他幫助蘋果在晶片設計領域保持領先地位，並將AI功能融入其客製化晶片中。

然而，斯魯吉除了在蘋果發表會上發言外，鮮少出現在公眾視野。而且，蘋果的晶片主要面向個人電腦、平板電腦和智慧型手機，與英偉達主要面向AI數據中心的大方向不同。

美國《紐約時報》11月12日引述分析師以及獵頭公司分析，蘋果公司硬件技術副總裁斯魯吉（Johny Srouji）是前英偉達行政總裁黃仁勳的潛在正式接班人之一。（蘋果公司網站）

英國科企安謀行政總裁哈斯：熟悉英偉達人事

英國最大科企安謀（Arm）行政總裁哈斯（Rene Haas）對英偉達公司非常熟悉，他曾於2006年至2013年期間在英偉達工作。

報道指，Arm於2020年準備被英偉達收購時，哈斯曾與黃仁勳以及公司其他關鍵人物有過多次接觸。不過，該交易最終在政府反對下告吹。

美國《紐約時報》11月12日引述分析師以及獵頭公司分析，英國最大科企安謀（Arm）行政總裁哈斯（Rene Haas）是前英偉達行政總裁黃仁勳的潛在正式接班人之一。（安謀網站）

AMD執行副總裁Forrest Norrod：助公司與英偉達競爭

Forrest Norrod作為是英偉達競爭對手AMD的執行副總裁，在業界備受推崇，並且似乎具備英偉達所需的許多領導才能。

報道稱，Forrest Norrod負責AMD面向人工智能資料中心的晶片銷售業務，該公司目前相關領域穩居英偉達之後，成為第二大巨頭。

美國《紐約時報》11月12日引述分析師以及獵頭公司分析，超微半導體（AMD）的執行副總裁Forrest Norrod是前英偉達行政總裁黃仁勳的潛在正式接班人之一。（AMD 網站）

博通半導體業務總裁卡瓦斯

美國晶片巨頭博通（Broadcom）現任總裁卡瓦斯（Charlie Kawwas）在人工智慧領域擁有豐富的經驗，備受業界尊敬。博通除了從英偉達購買晶片外，也成為幫助Google等公司開發自有晶片的關鍵參與者。