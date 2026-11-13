黃仁勳重蹈喬布斯出局覆轍？　AI教父33年王朝為何瞬間崩塌

11月12日早上，X平台上有人向馬斯克（Elon Musk）喊話：「埃隆（Elon），請聘請黃仁勳。」 馬斯克只回覆：「那將是我的榮幸。」

一句網友玩笑，在當天晚間變成現實：英偉達宣布，董事會批准黃仁勳辭去總裁、行政總裁以及董事職務，辭職即刻生效。

公告同步公布交接安排：現任執行副總裁兼財務總監克雷斯（Colette Kress）出任臨時行政總裁，繼續兼任CFO，直到正式繼任人選敲定。



董事會已經開啟新任行政總裁的全球遴選，內部、外部候選人都會納入考察範圍。與此同時，英偉達任命 Harvey C. Jones 擔任公司歷史上首任董事會主席。Jones 曾執掌新思科技，在科技產業與創投領域深耕三十餘年。在此之前，英偉達長期不設立董事長崗位。

黃仁勳此人英偉達行政總裁

這位親手創辦英偉達、執掌公司整整 33 年的 「AI 教父」，就此交出全球市值最高晶片企業的權杖。

納瓦爾寶典作者此前的預判一語成讖：如果英偉達趕走黃仁勳，就是沒有吸取蘋果和 Uber 的教訓。

消息傳開之後，英偉達內部員工的情緒複雜，從震驚、憤怒，慢慢轉向麻木，鳳凰網科技聯繫多位英偉達員工發現，當他們的精神領袖深陷輿論風波，很多人已經無力再爭辯。

當天英偉達開盤大跌近14%，盤中最低觸及148.80美元，截至發稿收跌7.74%，報160.29美元，較10月6日243.37美元的歷史高點回撤約34%。

英偉達股價事件時間線（AI）

連馬斯克，本周也在積極追劇，還回復網友建議他聘用黃仁勳的推文說「那很榮幸」。

黃仁勳，站在了喬布斯（Steve Jobs）曾經站過的路口。

蘋果前行政總裁喬布斯（Steve Jobs）。

1985 年 9 月，30歲的喬布斯被自己一手創辦的蘋果掃地出門。

故事的導火綫，是初代 Macintosh 銷量不及預期，喬布斯和他親自從百事挖來的行政總裁斯卡利（John Sculley）矛盾徹底爆發。董事會最終站在職業經理人一邊，剝奪了喬布斯對 Mac 團隊的管理權，他僅保留董事長虛職，失去核心業務控制權。

同年 9 月，喬布斯離開蘋果，創辦 NeXT，後續收購皮克斯。

這是科技商業史上最經典的創始人出局事件，也留下一個反覆拷問行業的問題：親手創造這家公司的創始人，為什麼會被自己創辦的企業拋棄？

四十一年過去，相似的一幕，在英偉達上演。

1993年黃仁勳創辦英偉達，從遊戲顯卡，到CUDA通用計算框架，再到今天的 AI 算力平台，三十三年裏，他主導了公司每一次關鍵轉型，把一家圖形晶片小公司，推到巔峰市值 5.7 萬億美元的位置，成為全球 AI 產業鏈無法繞開的基礎設施。

英偉達前行政總裁黃仁勳。（Getty）

皮衣、GTC 演講、對算力趨勢的判斷，讓黃仁勳成為這一輪 AI 浪潮最鮮明的符號。

但這一次，壓垮他的不是產品失敗、業績崩盤，而是持續發酵的個人爭議。《紐約時報》《華爾街日報》陸續曝出，黃仁勳不止一段婚外情，其中一段交往對象，是直接向他匯報的英偉達醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）。

媒體消息稱，今年3月聖何塞的英偉達會議期間，有人拍到二人在酒店舉止親密的視頻，二人均已婚。更早曝光的，是他和 Megaspeed 高管黃樂（Alice Huang）的婚外情。媒體致電求證時，黃仁勳只留下一句 「你不應該直接和我談這件事」，隨即掛斷電話。

英偉達公司章程有一條關鍵規則：董事會可以在有理由、或者沒有理由的情況下，通過多數票解除 行政總裁 職務。董事會一共 11 名成員，除黃仁勳之外全部是獨立董事。

黃仁勳雖然是創始人、公司最大個人股東之一，但持股僅 3.58%，沒有超級投票權，董事會完全擁有罷免他的權力。

英偉達股權占比（AI）

根據英偉達2026年度代理聲明，截至3月23日，黃仁勳持有約8.71億股，佔比僅3.58%，低於貝萊德的7.43%和先鋒領航的7.31%。

這也是黃仁勳與喬布斯處境相似的地方：他們不只是企業管理者，更是公司的精神圖騰、戰略方向的定義者。

但二者的底層環境又截然不同：1985 年的蘋果深陷產品滯銷、經營壓力；今天的英偉達，正處在 AI 產業爆發期，訂單飽滿、利潤強勁，基本面幾乎無懈可擊。

這就引出所有人最關心的核心疑問：當年喬布斯離開蘋果，蟄伏十二年，靠着 NeXT 被收購重返蘋果，上演傳奇的王者歸來。

屬於黃仁勳的同款劇本，還有機會重演嗎？

想要回答這個問題，首先要看英偉達獨特的治理結構。

黃仁勳對英偉達的滲透，遠超出普通創始人。《The Information》2023 年報道，黃仁勳不僅把控重大技術與戰略決策，甚至會審閱銷售人員面向中小客戶的產品介紹話術。

2024 年，他在和 Stripe 行政總裁 對話時親口透露，英偉達有 60 多名高管直接向他匯報，他偏好集體開會，減少層級，讓所有人同步信息。

這套高度扁平化、所有核心節點匯聚在黃仁勳身上的架構，在順周期里，是英偉達高效創新的密碼。

2006 年力排眾議投入 CUDA，在 GPU 還只用來打遊戲的時候，押注通用並行計算；等到 AlexNet 引爆深度學習，CUDA 生態一夜成為 AI 時代的地基。

如今英偉達 CUDA 開發者規模已經突破 750 萬人，形成極強的網絡效應。

三十多年沉澱下來，英偉達內部也攢下一批和他並肩多年的核心技術骨幹：GPU 工程高級副總裁 Jonah Alben，在英偉達 29 年；GeForce 業務負責人 Jeff Fisher，任職 32 年；軟件工程高級副總裁 Dwight Diercks，1994 年就加入公司，是元老級員工。

矛盾就此顯現：

一方面，英偉達的技術體系、核心團隊、CUDA 生態已經沉澱成型；另一方面，公司的頂層戰略、產業溝通、大客戶關係，高度綁定黃仁勳個人，長期沒有清晰的二號人物、沒有成熟的接班梯隊。

英偉達的暫代行政總裁克雷斯（Colette Kress） (Getty)

英偉達的新任行政總裁克雷斯（Colette Kress）不僅將擔任英偉達臨時行政總裁，還會繼續兼任執行副總裁兼財務總監（CFO）

臨時接手的 CFO 科萊特・克雷斯，是財報電話會的常客，熟悉財務、資本市場、算力基建項目，能夠穩住投資者預期。

但財務管理者，很難承接下一代 GPU 架構、長期技術路線、全球 AI 產業博弈的戰略判斷。市場也在猜測其他內部人選，CUDA 核心推動者、負責雲服務商 AI 業務的伊恩・巴克，是技術線最被看好的候選人；外部候選人名單裏，剛剛卸任蘋果 行政總裁 的蒂姆・庫克，也被市場反覆提起。

接班人預測概率

蘋果當年的經歷，可以給英偉達提供一面鏡子

喬布斯離開之後，蘋果並沒有立刻倒閉，依然維持了十年經營，只是戰略搖擺、產品線臃腫，慢慢走向衰退。直到 1997 年蘋果收購 NeXT，喬布斯回歸，大刀闊斧收縮業務，才有了 iMac、iPod、iPhone 的黃金時代。

但要復刻喬布斯回歸的故事，門檻極高。

喬布斯當年能夠回歸，有幾個先決條件：蘋果經營陷入困境，董事會急需一個能拯救公司的靈魂人物；喬布斯手裏握着 NeXT 成熟的作業系統資產，是蘋果剛需；他和公司之間，核心矛盾是經營路線分歧，沒有疊加複雜的合規、地緣層面的爭議。

而黃仁勳當下面對的局面，要複雜得多。

多家媒體提及，風波早已不只是私德糾紛，相關調查還牽扯商業往來、外部問詢，甚至被外界貼上地緣博弈的標籤。

有報道描述，白宮內部討論對華晶片制裁的會議上，原本和黃仁勳交好的特朗普團隊，也轉向支持更嚴厲的限制政策。私德輿情、董事會獨立調查、華爾街資本的重新定價、華盛頓的政策博弈，多重力量疊加，這已經不是單純的公司內部路線之爭。

喬布斯當年的出局，是商業層面的權力鬥爭；黃仁勳這次的離場，是一場裹挾地緣、資本、輿論的多重逼宮。英偉達業績再好，一旦董事會和外部監管層形成共識，留給黃仁勳的迴旋空間會非常有限。

英偉達的結局

一家企業的長期競爭力，從來不是只綁定一個創始人。我們可以從四個維度，對比蘋果與英偉達，看清它的底氣與隱患。

第一，創始人留下的資產是什麼？

喬布斯留給蘋果的，是一套產品哲學：簡潔、軟硬件一體、體驗優先；這套理念最終沉澱為一套職能型組織架構，不同專業線的負責人各司其職，專業的人做專業決策，行政總裁 負責跨部門協調。這套架構，在喬布斯離開之後，被庫克完整繼承，後續又平穩交到特努斯手上。

黃仁勳留給英偉達的，是 CUDA 生態、GPU 全棧技術、龐大的研發工程師團隊、遍佈全球的算力客戶。CUDA 的網絡效應、晶片研發管線、供應鏈體系，不會隨着他的離開一夜消失。

但區別在於：蘋果很早就完成了組織機制的制度化；英偉達的決策中樞，長期錨定在黃仁勳一個人身上。

第二，創始人離開之後，組織能不能持續自我進化？

蘋果已經用兩輪 行政總裁 交接證明，這套體系可以持續迭代。庫克任期內，AirPods、Apple Watch、服務業務、Mac 自研晶片接連落地；2026 年蘋果完成庫克向特努斯的交接，新季度財報依舊保持雙位數增長。蘋果換了駕駛員，汽車本身還在向前跑。

英偉達的挑戰，在於它身處迭代速度最快的 AI 賽道。

下一代晶片架構、算力投入方向、和雲廠商、各國監管的博弈，都需要頂級的產業判斷力。普通職業經理人可以穩住生產和銷售，但很難復刻黃仁勳對整個 AI 算力浪潮的理解和影響力。

第三，投資者需要分清三件事：私德風波、接班危機、產業基本面。

行政總裁 個人的私生活，本身不直接等於企業技術實力崩塌。但上下級之間的關係爭議，會觸發內部治理、利益衝突的獨立調查，這是董事會必須嚴肅對待的風險。

接班危機，才是長期最大的變量：沒有二號人物、沒有提前演練的交接方案，新 行政總裁 上任之後，會不會調整研發路線、削減長期項目、改變英偉達一貫激進的算力投入策略？

而產業基本面，有它自己的周期。

全球 AI 資本開支的需求不會因為一次 行政總裁 變動瞬間消失，CUDA 的壁壘短期很難被 AMD、自研 ASIC 擊穿。但這並不代表股價下跌就是買入機會，AI 資本開支的持續性、競爭對手的追趕、全球晶片監管的變化，都會持續擠壓英偉達的利潤空間。

第四，也是最關鍵的：王者歸來劇本成立的前提。

喬布斯能夠回來，是蘋果走投無路，而他手裏握着能拯救公司的資產。

如果未來英偉達的新管理層把戰略做崩、CUDA 生態出現裂痕、業績持續大幅滑坡，同時黃仁勳手上還有能匹配英偉達需求的技術或者產業資源，才存在一絲回歸的可能性。

但從當前局面看，這個前提很難達成。

他已經交出董事席位，不再參與董事會決策，疊加本次風波附帶的各類調查爭議，和當年喬布斯單純的路線分歧，完全不是一個量級。

回到最開始的問題：王者歸來的劇本，能不能在黃仁勳身上重演？

答案偏向悲觀。

喬布斯的傳奇，是矽谷幾十年一遇的特例，天時、地利、資產、矛盾性質全部剛好湊齊。黃仁勳親手搭建了英偉達的算力帝國，可他離場的背景、失去的籌碼、外部複雜的環境，都很難複製 1997 年的奇蹟。

當然，英偉達也未必需要一場 「王者歸來」。

創始人最高的成就，從來不是讓公司永遠離不開自己，而是即便自己離開，這家公司依然可以持續偉大。蘋果已經證明，偉大可以超越喬布斯；英偉達未來的考題，就是證明它的 CUDA、工程師、組織體系，能夠超越黃仁勳。

屬於黃仁勳的篇章，已經倉促落幕。

接下來，英偉達將進入漫長的過渡期。臨時 行政總裁、全球獵頭、董事會的選擇、下一代晶片的路線、全球監管的走向，都會持續攪動市場。

矽谷又一次見證創始人被董事會驅逐。

只是這一次，我們很難篤定，幾年之後，還能看見他身披榮光，重新回到自己一手打造的王座之上。

本文獲《財經會議圈》微信公眾號授權轉載。

