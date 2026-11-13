黃仁勳辭職之際　表外甥女蘇姿丰獲封年度CEO　AMD近日股價飆升

在英偉達（Nvidia、NVDA，又名輝達）創辦人黃仁勳辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務，股價受壓之際，另一邊廂，其公司競爭對手美國超微半導體公司（AMD）則股價節節上升，黃仁勳的表外甥女、AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）最新更獲雅虎財經（Yahoo Finance）評為年度CEO（CEO of the Year）。



AMD在社交平台X發文祝賀，稱：「年度CEO這個稱號聽起來很不錯。祝賀AMD董事長兼行政總裁Lisa Su（蘇姿丰）獲得這一當之無愧的認可！」

雅虎財經報道亦誇讚蘇姿丰執掌AMD的這一年堪稱輝煌，指即便在美國中期選舉後科技股遭重挫的情況下，AMD股價今年至今仍上漲158%，表現遠超晶片行業競爭對手英偉達（同期下跌7%）和博通（同期下跌近1%）。

據公開的家族關係梳理，黃仁勳的親舅舅是蘇姿丰的外公，因此蘇姿丰是黃仁勳的表外甥女。蘇姿丰曾表示，自己從業很久以後才在行業活動中認識黃仁勳。

遠房親戚關係加上各自在美國半導體產業闖出一片天，二人關係一直受到外界關注。此番黃仁勳醜聞纏身下台，與蘇姿丰事業登峰形成強烈對比。