黃仁勳傳記作者：與下屬出軌是公開秘密　心胸窄可痛罵高層1小時

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）因捲入連串出軌事件11月12日宣布辭職下台。曾為黃仁勳撰寫傳記的維特（Stephen Witt）投書《紐約時報》，指黃仁勳「跌下神壇」是有關男性傲慢自大的永恆故事，講述了一個男人因過度自信而走向毀滅。維特稱黃仁勳與女下屬鮑威爾（Kimberly Powell）出軌一事是公司內部的「公開秘密」；而黃仁勳私下幾乎無法容忍異議，也幾乎沒有公開討論的能力，很多員工都懼怕他。



維特曾為黃仁勳撰寫傳記：《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》（The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia and the World's Most Coveted Microchip）。

維特先談到黃仁勳與中國籍女子黃樂（又名Alice Huang）發生的婚外情，《The Information》最近的一篇報道指出，新加坡公司MegaSpeed旗下在東南亞的數據中心被指用作中轉站，非法走私價值約70億美元，含有英偉達晶片的晶片進入中國。

鑑於美國情報部門掌握黃仁勳與黃樂有戀人關係的證據，很難相信黃仁勳對所發生的事情毫不知情。

維特其後談黃仁勳與女下屬鮑威爾的婚外情。鮑威爾是英偉達醫療保健部門的副總裁，也是他的直接下屬。

2026年11月13日，圖為英偉達負責醫療保健的副總統鮑威爾（Kimberly Powell），她被指與前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）發生婚外情。（英偉達官網）

一位英偉達前員工告訴維特，這段婚外情在公司內部人盡皆知，而黃仁勳的兩個孩子都在英偉達擔任高層。

這簡直是令人震驚且極其無禮的傲慢之舉。維特問這位前員工，黃仁勳為何要在自己的孩子面前做出這種事。這位前員工表示，這讓他感到興奮，一種自戀者的興奮。

今年年初，維特開始聽到有關黃仁勳婚外情的傳聞，但他一直無法證實。英偉達內部有一種難以打破的「緘默文化」，這讓黃仁勳先生得以肆無忌憚地展現他最糟糕的一面。

有時，維特能感受到這種對他的敬畏，例如當他在場時，下屬們諂媚的笑聲；以及他離開房間後，他們竊竊私語的話語。最終，是政府情報部門，以及《紐約時報》的記者打破了英偉達的沉默文化。

2026年10月19日，德國柏林，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）出席「投資德國高峰會」時抹臉。（Reuters）

如今，這種封閉已被打破。維特認為，如果有更多女性站出來（指控與黃仁勳有婚外情），他不會感到驚訝。事實上，沒有人會感到驚訝。

維特又提到，黃仁勳私下相當傲慢。他幾乎無法容忍異議，也幾乎沒有公開討論的能力。就算是最瑣碎的小事，只要你反駁他，就像點燃了導火線。如果你堅持己見，他很快就會爆發，對你大吼大叫，指責你愚蠢。

黃仁勳的訓斥可能持續一個小時甚至更久；他的高層似乎真的非常害怕他。維特聽見他們的敘述，不禁想起電影《鼓動真我》(Whiplash）裏那個虐待學生的音樂老師。

維特最後提及，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與黃仁勳有很多共同點：虛張聲勢、自戀，還有，我想，風流成性。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

但真正導致黃仁勳垮台的是政治因素。儘管他成功說服特朗普取消英偉達晶片對中國的出口限制，這使他與總統幕僚中較為強硬的人物，尤其是國務卿魯比奧（Marco Rubio）產生衝突。魯比奧曾因對中國的尖銳批評而被禁止入境，而正正是魯比奧主導了那份揭露黃仁勳的備忘錄。

維特強調，現在英偉達必須找到繼任人。這並非易事：黃仁勳從未培養接班人，也沒有得力助手。克雷斯（Colette Kress）將擔任臨時行政總裁，但她來自金融界而非電子工程領域，所以維特認為她並不是長久的解決方案。

維特最後總結，沒有黃仁勳的英偉達就像失去了米高·佐敦（Michael Jordan）的公牛隊（曾在90年代5奪NBA總冠軍的籃球隊）。他白手起家創造了英偉達，但由於他的傲慢和過度自負，他留下的空缺或許永遠無法填補。