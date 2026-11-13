台海有戰事｜現代版「平津戰役」　北京死磕高市早苗背後戰略棋局

距離高市早苗將「台灣有事」與日本行使集體自衛權強行掛鈎、暗示日方將武力介入台海局勢，已過去一年有餘。然而，中日關係至今仍深陷僵局。北京方面持續向東京施壓，明確要求高市早苗撤回相關言論；而日方迄今既未收回成命，亦無任何實質性糾正動作。



日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

這一外交態勢，與北京過往處理涉外爭端的慣常路徑大相徑庭。

告別「給台階就下」的外交慣性

回溯過去幾十年，基於「與鄰為善」及維護髮展戰略機遇期的考量，即便核心利益屢受衝撞，北京在外交博弈中也很少採取如此長期、高強度的「死磕」姿態。

無論是韓國部署「薩德」系統引發的中韓風波、美國對台軍售及高層訪台觸發的外交震盪，抑或是日本核污染水排海後中方對日水產實施的進口限制，北京在初期雖均作出過嚴厲反制，但往往在對方釋放象徵性緩和信號、提供「台階」後，便順勢讓事態翻篇；有時甚至在對方未作實質讓步的情況下，隨着時間推移而淡化處理。即便是上世紀90年代法國對台軍售、中國駐南聯盟使館被炸，以及2012年日本將釣魚島「國有化」等觸及底線的重大危機，雙邊關係在經歷劇烈震盪後，最終也都在較短周期內重回常態。

客觀而言，這種克制與務實的處世邏輯，曾為中國過去數十年的經濟崛起贏得了寶貴的外部空間。但硬幣的另一面是，部分國家由此產生誤判，認為北京的「紅線」不紅，進而在試探中得寸進尺。中國民間對此亦相當不滿。

1999年5月8日，中國駐南聯盟大使館遭到從美國轟炸，中國掀起民間抗議浪潮。（圖源：Getty）

正因如此，此次北京對高市早苗言論的強硬追責顯得格外不同。一年多來，中方不僅沒有讓事件隨時間冷卻，反而持續加碼施壓。而高市早苗亦展現出極強的右翼政治韌性——即便在國內外政治壓力交織、甚至在赴深圳出席APEC峰會前夕明知將面臨冷遇的情況下，她依然拒絕鬆口，期間更進一步拋出「若美軍在台海遭襲，日本不能坐視不理」的言論，使中日博弈的火藥味居高不下。

歷史痛點與「立規築牆」的雙重考量

北京之所以一改常態、對東京寸步不讓，背後實則交織着三重深層戰略考量。

其一，高市早苗的言論精準刺中了近代史與核心利益的雙重痛點。 日本近代對華侵略曾使中華民族陷入亡國滅種的危機，而台灣正是1895年甲午戰敗後被迫割讓予日本、經歷長達半世紀殖民統治的苦難象徵。二戰結束至今，日本右翼勢力非但未能對侵略歷史進行徹底清算，近年來反而隨着中國崛起而加速右轉，將台灣視為日本所謂的「安全屏障」，企圖配合美國遏制中國並阻撓兩岸統一。身為日本右翼代表人物的高市早苗公開宣稱軍事介入台海，無異於在歷史傷疤與國家主權紅線上同時點火，北京絕無退讓空間。

1945年10月26日，台北市民數萬人聚集於中山堂慶祝台灣光復，自早到晚，歡慶隊伍絡繹不絕。1946年9月，台灣全島士紳代表組成的台灣光復致敬團，在陝西耀縣遙祭黃帝陵，表達了抗戰勝利後台灣人民重獲解放心向祖國的愛國情懷。（歷史資料圖）

其二，借敲打日本為台海局勢「立規築牆」，防止外部效尤。 近年來，北京明顯加快了推進統一的步伐，在國際層面持續收窄「台獨」的生存空間。與之相對，民進黨當局與美日等國亦加大了國際公關與軍事試探力度，部分西方國家軍艦頻繁穿航台灣海峽以示存在。在此背景下，北京必須針對外部勢力介入台灣問題築起一道高聳的「防火牆」。通過嚴厲喝止並持續懲戒挑頭最甚的日本，意在向國際社會釋放清晰信號——介入台海將付出難以承受的代價，以此產生「殺雞儆猴」的震懾效應，遏止其他國家效尤。

現代版「平津戰役」

第三，也是更具決定性的一點，是為最終解決台灣問題創造有利的地緣戰略條件。

在所有可能介入台海的外部勢力中，日本的積極程度甚至超越美國。這既有其作為美國印太盟友的「自覺」，也摻雜着部分日本政客對台灣的殖民情結與地緣野心。目前，日本已在距離台灣僅百餘公里的與那國島密集部署軍事力量，實質性推進介入台海衝突的戰場準備。

無論兩岸未來以何種方式實現統一，東京皆不樂見。若台海一旦生變，日本不僅可能直接出動自衛隊，更關鍵的是，它將為美軍介入提供不可或缺的前沿基地與後勤樞紐。失去日本的基地依託，美軍在西太平洋的兵力展開與大規模補給將陷入癱瘓。換言之，只要能有效遏制日本的介入，便在很大程度上斬斷了美軍武力干涉的臂膀。

駐日美軍與日本自衛隊定期舉行聯合軍演。（資料圖）

這一地緣邏輯，恰如1948年底中共在平津戰役中的戰略佈局。彼時，為迫使盤踞北平的傅作義集團放下武器，解放軍採取了「先打津張、後取北平」的戰法，優先攻克西端的張家口與東端的天津。張家口與天津一旦易手，國民黨北平守軍便失去了東西呼應的依託，既無法通過天津從海上獲得增援，也徹底斷絕了南撤的退路。孤立無援之下，北平的和平解放便水到渠成。

在當下的台海戰略棋局中，無論北京最終採取和平方式抑或非和平手段推進統一，日本所扮演的正是當年「張家口與天津」的角色。

隨着中國軍事實力的躍升，美日武力介入台海的意願與勝算雖在遞減，但從高市早苗的強硬表態以及美國政界過往的模糊乃至冒險言論來看，北京在底線思維下，絕不可能排除外部強力干預的最壞可能。

當然，將日本比作台海的「天津與張家口」，絕非意味北京要對日本本土發動軍事打擊——認為解決台灣問題前必須先在軍事上摧毀日本，屬於脱離現實的民粹臆想。除非日本主動挑起戰端，否則中日之間並無直接開戰的邏輯。

這裏的「攻克津張」，本質上是指通過高強度的政治施壓、常態化的軍事威懾以及精準的經濟反制等非戰手段，徹底打掉日本武力介入台海的政治幻想與行動膽量。只要把日本這顆「棋子」摁住，使其不敢逾越雷池，美軍的介入能力便被廢去大半，台海局勢的主導權也將徹底鎖定在北京手中。從這個意義上說，高市早苗的挑釁雖觸犯了中國的核心利益，卻也恰恰給了北京一個順勢重塑對日威懾、提前清理台海外圍障礙的契機，北京自然不會輕易放過。