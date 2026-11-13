黃仁勳辭職｜英偉達設首位董事會主席　33年元老助穩大局

在英偉達（Nvidia，又名輝達）創辦人黃仁勳11月12日辭去行政總裁職務後，英偉達11月12日任命瓊斯（Harvey Jones）為公司首位董事會主席。他與黃仁勳結識的經歷，最早可追溯至1990年代初新思科技成立初期。



在黃仁勳爆出醜聞後，掀起外界對英偉達治理狀況的質疑，該公司先前一直未設董事會主席，也沒有公開的繼任人計劃。終於至這次風波後，英偉達決定首設董事會主席。

2026年3月17日，時任英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）出席在美國加州舉行的英偉達GTC全球AI大會。（Reuters）

路透社表示，瓊斯在1993年公司成立時已加入英偉達董事會，為在董事會內的33年元老，截至2026年春天，他是董事會中任期滿25年及以上的僅有的三位董事之一，目前在董事會的提名與公司治理委員會任職。

在英偉達外，他亦成立多個科技公司，或參與其他公司的管理職務。瓊斯在1987年加入新思科技（Synopsys）擔任主席及行政總裁，並領導這間電子設計自動化（EDA）公司長達7年。1992年，他帶領新思科技在納斯達克（Nasdaq）上市，其後卸任行政總裁並轉任執行董事會主席（Executive Chairman）。

瓊斯在1981年共同創立電腦輔助工程公司黛西系統（Daisy System），同樣擔任主席及行政總裁至1987年。而在1997年，他又共同創立技術IP公司Tensilica，並擔任董事會主席，直至該公司在2013年被益華電腦（Cadence Design Systems）收購。

新任英偉達（Nvidia）董事會主席瓊斯（Harvey Jones，非圖中人物）曾於新思科技（Synopsys）擔任主席及行政總裁。（Getty）

在教育學位方面，他擁有喬治城大學（Georgetown University）數學與電腦科學學士學位，以及麻省理工學院（MIT）的管理學碩士學位。

商業內幕（Business insider）指，現年73歲的瓊斯並非廣為人知的人物，也極少接受媒體訪問。除了英偉達官網和年度報告中提供的個人簡介外，關於他的公開資訊非常有限。

在一段2009年的罕有訪問中，他講述自己擔任新思科技行政總裁的經歷，結識了英偉達未來的創辦人：「英偉達的核心工程師團隊正是Synopsys的首批客戶，因此我們與英偉達的創始團隊有著非常密切的關係。」

新任英偉達（Nvidia）董事局主席瓊斯（Harvey Jones）的頁面。（LinkedIn截圖）

而《財富》雜誌（Fortune）則引述多名與瓊斯共事的同事指，瓊斯是一個擁有深厚歷史感的人，一位十足的紳士，談吐極佳，外表打磨得圓潤得體的人，但在這個圓滑外表下，則表現得極其聰慧、敏銳且充滿進取心的人。

在現時英偉達動盪不安的時期，他被外界視為「穩健的掌舵者」，有助公司理順未來發展的新篇章。同事亦認為瓊斯擁有戰略眼光，並相信他在此刻正在籌劃公司未來的戰略與實施步驟。