北海道氣溫跌穿零下20℃　創1978年來最早記錄　當地出現霜花現象

日本在11月進入寒冷天氣，北海道幌加內町在當地時間11日錄得攝氏零下20度的低溫，創下自1978年有統計以來「最早跌破零下20度」的紀錄。同時間在首都東京，當地也錄得僅攝氏5.1度的低溫。



日本氣象協會與富士新聞網（FNN）報道，一股強勁的冷空氣正在進入日本，天氣轉晴後輻射冷卻的程度加劇，導致日本全國在11日早晨的氣溫驟降，許多地區進入入冬以來最低的溫度。

截至當地時間11日早上6時，北海道幌加內町錄得攝氏零下20.2度的最低氣溫，創下本國今年入冬以來全國首次降至攝氏零下20度以下，亦是自1978年來，日本氣象廳氣象站（AMeDAS）建立以來最早記錄到的最低氣溫。同時全國約262個地區錄得攝氏零度以下的氣溫，佔日本約30%地區，為本季最高。

日本首都東京的市區當日僅錄得攝氏5.1度。（FNN截圖）。

此外，仙台市氣溫降至攝氏2.1度，東京市中心氣溫降至攝氏5.1度，橫濱氣溫降至6.7度，名古屋降至6.5度，大阪降至7.9度，均創下本季新低。

同時在11日早晨，北海道幌加內町呈現出一幅奇幻景象，當地冰封的河面上出現霜花現象，而在清晨太陽照耀下，覆蓋著霜花的樹木被染成紅色。當地的霜花現象通常在12月才會出現，而今次卻提前到來，當地居民紛紛感嘆這突如其來的寒流。「霜花」即在結冰湖面上，由水蒸氣凝結而成的精緻冰晶，外觀猶如綻放的花朵。

在北海道幌加內町，當地有河流結冰後出現「霜花」現象。（FNN截圖）

同時位於北海道旭川市的旭山動物園，於11日正式開啟冬季營運，可以在園內近距離觀賞雪豹、北極熊及企鵝等動物，有到訪遊客表示，能夠如此近距離地看到企鵝和北極熊，直言感到非常有「臨場感」與震撼。

日本氣象協會（tenki.jp）則呼籲，出遊時請準備保暖衣物，例如羽絨外套、圍巾及手套等防寒配件來進行保暖。