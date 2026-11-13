黃仁勳風波致英偉達股價大跌　神秘客上月狂掃看跌期權大賺15億元

英偉達（Nvidia、NVDA，又名輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）爆出婚外情醜聞後，11月12日辭去行政總裁等職務，據衍生品研究機構Macro Risk Advisors指，一名神秘交易員於約一個月前買入針對英偉達的大量看跌期權，目前盈利達到約1.96億美元（約15.2億港元）。



2026年10月19日 ，英偉達創辦人黃仁勳在德國柏林出席投資會議 （REUTERS）

Macro Risk Advisors（MRA）總監奈爾斯（Joseph Niles）表示，該名神秘交易者買入18萬份行權價為150美元的看跌期權，同時賣出28萬份行權價為100美元的看跌期權。交易的建倉初始成本約為800萬美元（約6240萬港元）。

自10月以來，英偉達股價大幅下跌，在10月12日時，英偉達股價為226美元，至11月12日為166美元。此令該筆交易目前盈利約1.96億美元（約15.2億港元），根據MRA計算，這相當於初始權利金投入的24倍左右。這些期權於2027年1月到期。

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在黃仁勳爆出婚外情醜聞後，由於其中一位婚外情對象黃樂遭美方質疑是中國間諜，令事件更變成國安疑雲，英偉達市值蒸發數以萬億港元，有股東集體控告黃仁勳及英偉達公司，指控他們隱瞞其與「中國間諜」之間的關係，導致股東遭受經濟損失。