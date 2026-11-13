黃仁勳出軌風波　馬來西亞急查晶片流向　稱未確認Megaspeed合規

英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）連環傳出婚外情醜聞，其中一名「女主角」是新加坡數據中心公司Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang），該公司與英偉達有合作，她本人被美方質疑為中國間諜。為此，馬來西亞投資、貿易及工業部（MITI）11月13日發公告表示，正聯同海關調查Megaspeed旗下在馬來西亞的子公司Speedmatrix進口的AI晶片，是否存在未經許可再出口情況。



MITI強調，Speedmatrix為當地數據中心的租戶，運入伺服器與AI晶片供其運作，任何MITI對相關設施的訪問僅屬數據中心行業常規監測，不等同於該企業已經通過審查或者並無違規。

MITI表示，馬來西亞目前進口AI晶片無需許可證，但自2025年7月起規定，高性能美國AI晶片若要再出口、轉運或過境，必須先取得貿易許可，向海關虛報貨物資料亦屬違法。

MITI又指，馬來西亞不會執行他國單邊出口管制，但不容本土成為規避管制的渠道，會依本國法律獨立調查，同時與新加坡、美國相關單位協調，研究強化管控措施。

新加坡雲端計算公司Megaspeed的總部。（Reuters）

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）亦指，暫時未有跡象顯示晶片已從馬來西亞流出，又稱馬來西亞歡迎科技投資，惟要求遵守規則。