劍指盧特尼克？美財長：一直支持限制Megaspeed　惟由商務部負責

英偉達（Nvidia、NVDA，又名輝達）創辦人黃仁勳與新加坡數據中心公司Megaspeed前高層黃樂的婚外情曝光後，Megaspeed頓時備受關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更被指遲遲未有對Megaspeed實施出口管制，遭受質疑。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11月13日表示，部門一直支持對Megaspeed公司實施限制，同時稱此事由商務部負責，向傳媒稱「你們得去問他們。」



貝森特（Scott Bessent）11月13日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目Squawk Box訪問時指，他所領導的財政部及特朗普政府內其他部門長期以來一直支持對Megaspeed公司實施限制，他稱此事由商務部負責，「關於他們的內部流程，你們得去問他們自己。」

2026年9月2日，美國北卡羅萊納州舉行的二十國集團創新部長級峰會上，英偉達行政總裁黃仁勳（左）聆聽商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，右）的講話。（Reuters）

傳白宮商討撤換盧特尼克

路透社12日報道，美國各界對盧特尼克的批評早於黃仁勳辭任公司行政總裁一職，但隨着黃仁勳出軌事件持續發酵，盧特尼克在限制人工智能（AI）晶片對華出口方面做得不夠的指責也隨之增加。

愈來愈多美國議員批評盧特尼克領導的政府拒絕將包括Deepseek和長鑫存儲等過百間中國公司列入美國關鍵貿易黑名單，並質疑政府是否妥善監管英偉達對中國的出口。

報道指，白宮內部正討論是否應撤換盧特尼克，但有白宮官員表示，特朗普對盧特尼克完全有信心，並相信他可以履行職務。