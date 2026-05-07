美國商務部長盧特尼克就愛潑斯坦案閉門作證　承認曾訪其私人島嶼

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）5月6日就與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，出席眾議院監督與政府改革委員會的閉門聽證會，接受數小時質詢，盧特尼克是特朗普政府首位就愛潑斯坦案向國會作證的現任內閣官員。



據《政治報》（Politico）報道，在聽證會上，盧特尼克承認曾於2012年與家人到訪愛潑斯坦位於加勒比海的私人島嶼並共進午餐，但他以「無法解釋」來形容此行理由，這與他此前多次公開聲稱自2005年一次會面後便與愛潑斯坦斷絕往來的說法相矛盾。美國司法部此前公開的文件顯示，盧特尼克的名字出現在超過250份愛潑斯坦相關文件中。

2026年4月23日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席眾議院撥款委員會屬下小組的聽證會。（Reuters）

民主黨議員會後嚴厲批評盧特尼克「含糊其辭、緊張、不誠實」，並「肯定在說謊」並要求其辭職。民主黨人亦對此次聽證會未進行錄像表示不滿，認為共和黨人有意「掩飾」。

委員會主席、共和黨眾議員科默（James Comer）則表示，盧特尼克在描述其與愛潑斯坦「有限往來」時表現「坦誠」，他同時警告，若發現盧特尼克作虛假陳述，將面臨向國會說謊的刑事責任。