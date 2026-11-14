李強訪泰晤總理阿努廷　冀兩國拓展新能源、半導體、AI等合作

中國國務院總理李強11月13日下午在曼谷同泰國總理阿努廷舉行會談。



李強表示，今年7月，阿努廷總理對中國進行正式訪問，習近平主席同你舉行會晤，共同規劃中泰關係發展。我這次訪泰，兩國總理在四個月內實現互訪，充分彰顯雙邊關係的高水平。當前，中泰都處在國家建設發展的重要時期。中方堅定支持泰國政府順利施政，願同泰方進一步夯實政治互信基礎，支持彼此核心利益和重大關切，用好外長和防長「2+2」戰略對話、經貿聯委會等機制，深挖各領域合作潛力，取得更多實際成果，更好惠及兩國人民。

2026年11月13日，李強乘坐包機抵達曼谷素萬納普國際機場，泰國總理阿努廷等到機場歡迎（泰國外交部FB）

李強指出，中方願同泰方加強發展戰略對接，推進高質量共建「一帶一路」，實施好中泰鐵路等重大項目，加緊磋商新版經貿合作五年規劃，推動地理標誌產品早日實現互保，拓展金融、新能源、半導體、人工智能等合作，實現更高水平的互利共贏。中方願進口泰方更多優質產品，鼓勵中國企業赴泰投資興業，希望泰方為企業提供公平、穩定、可預期的環境。雙方還要加強防災減災、水資源管理、教育、旅遊、媒體等交流合作，加大打擊違法犯罪活動，增強民眾對中泰合作的獲得感。當前國際局勢不穩定不確定因素仍然很多，中方願同泰方密切在中國—東盟、瀾湄合作、聯合國、世貿組織、亞太經合組織等多邊機制下的協調配合，為全球和平發展貢獻力量。

李強乘包機抵達曼谷素萬納普國際機場，泰國總理阿努廷等到機場歡迎（泰國外交部FB）

阿努廷表示，泰方高度重視對華關係，致力於推進兩國全方位合作，不斷將泰中全面戰略合作夥伴關係提升到新水平，給兩國人民帶來更多福祉。泰方願同中方加強高層交往，發揮外長和防長「2+2」戰略對話等機制作用，擴大雙邊貿易規模，深化農業、金融、互聯互通、電動汽車、人工智能、電子商務、科技等領域互利合作。泰方願繼續為中國企業來泰投資提供良好營商環境，加強雙方執法安全合作，打擊網賭電詐等犯罪活動，保障中國遊客安全，深化人文交流合作，夯實友好民意基礎。泰方支持中方成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方一道辦好瀾湄合作領導人會議，共同為地區穩定、發展與繁榮作出新貢獻。