李強抵曼谷展開訪泰國行程　阿努廷赴機場迎接

11月13日上午，應泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）邀請，中國國務院總理李強乘坐包機離開北京，對泰國進行正式訪問。



新華社報道，當地時間11月13日下午，李強乘包機抵達曼谷素萬納普國際機場。泰國總理阿努廷等到機場歡迎李強到訪。中國駐泰國大使張建衛也到機場迎接。

李強表示，中泰地緣相近、文化相通，友誼源遠流長。去年，中泰共同隆重慶祝建交50周年暨「中泰友誼金色50年」，哇集拉隆功國王對華進行國事訪問，習近平主席同哇集拉隆功國王舉行會晤，推動雙邊關係站上新的歷史起點。

他稱期待此訪期間同泰方領導人就深化中泰全面戰略合作深入交換意見，推動中泰命運共同體建設不斷走深走實。